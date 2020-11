Leclerc: “Je pensais que j’allais souffrir avec la prise, mais j’ai passé un très bon moment”

Vettel: “Il est très difficile de savoir quelle est notre vraie position”

Ferrari a été l’une des équipes qui a profité au maximum des conditions de faible adhérence que nous avons constatées aujourd’hui en Turquie. La Scuderia est entrée dans le top trois des deux séances avec un Charles Leclerc qui s’est très bien adapté dès le départ et Sebastian Vettel n’était pas si loin derrière son coéquipier. Bien sûr, l’Allemand pense que tout peut changer pour demain.



Charles Leclerc (3e / 2e):

«Tout d’abord, je n’étais pas très convaincu par la faible adhérence sur la piste et j’avais pensé que ça allait être une mauvaise journée, mais après avoir fait quelques tours, j’ai apprécié et j’ai passé un bon moment. C’était comme conduire. sur la glace, mais avec vendredi en soi, nous n’avons pas beaucoup appris, la seule bonne chose est que nous avons été compétitifs et que nous avons passé un bon moment. ”

“Je ne sais pas si les conditions de piste vont s’améliorer pour le reste du week-end, mais ce serait bien pour nous car nous avons pu comprendre les conditions de piste et nous espérons maximiser notre résultat demain si tout continue comme ça. Ça a l’air bien pour demain, et il pourrait même pleuvoir, et ce serait une journée difficile. Si nous faisons tout à la perfection, ce week-end pourrait être une belle opportunité pour nous. ”

Sebastian vettel (5ème / 8ème):

«C’était une journée assez inhabituelle, avec le nouvel asphalte, tout a été très glissant. Avec le passage des tours, je me suis amélioré et je pense que l’amélioration se poursuivra pour le reste du week-end. Nous avons été assez constants mais il est trop tôt. pour connaître notre vraie position. Le rythme de chacun sera une grande inconnue, car plus nous donnerons de tours, plus nous aurons confiance avec la voiture et aussi avec la piste. ”

“Dans la dernière partie du FP2, nous avons été de plus en plus rapides, et même pas mal d’équipes ont souffert pour faire fonctionner leurs pneus. Le FP3 de demain sera très important pour voir si tout s’améliore, la pluie pourrait aussi être un facteur clé, j’attends donc avec impatience une journée avec beaucoup d’action. ”

