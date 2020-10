Vettel: “En qualifications, j’étais plus satisfait du ressenti de la voiture”

Leclerc: “Aujourd’hui, nous avons eu pas mal de problèmes avec l’équilibre de la voiture”

Les qualifications de Ferrari à Imola ont été en phase avec le week-end dernier au Portugal. Charles Leclerc s’est faufilé à nouveau en Q3, même s’il a cette fois terminé septième, un peu plus d’un dixième de quatrième, ce qui est l’objectif du Monégasque cette année. Sebastian Vettel se sentait plus à l’aise avec la voiture, même s’il ne pouvait être que quatorzième.



Sebastian vettel (14e):

«J’étais raisonnablement satisfait de mes tours, mais évidemment nous n’étions pas assez rapides. En qualifications, j’étais plus satisfait du ressenti de la voiture, j’étais un peu plus à l’aise que ce matin et j’ai essayé de tout retirer du paquet. Je prenais plus de risques. et c’est pour cela que je suis allé large à la chicane. Au final, nous avons perdu une position à cause de la règle des limites de piste. ”

«Nous avons commencé derrière et donc demain il sera difficile de regagner des positions car la tête n’est pas facile ici. Il sera important de prendre soin des pneus et ensuite nous verrons. Je pense que nous allons faire une course à un arrêt. Aujourd’hui était mon premier jour sur cette piste et toujours J’apprends complètement à le connaître, mais je dois dire que c’est une très belle piste à piloter. J’espère que nous reviendrons ici dans un proche avenir. ”

Charles Leclerc (7ème):

«J’adore cette piste, surtout en qualifications, quand on peut monter beaucoup plus haut sur les pianos. Aujourd’hui, nous avons eu pas mal de problèmes d’équilibre de la voiture et je ne suis pas vraiment satisfait de mon tour et de la façon dont j’ai conduit en course. Q3, mais au final nous sommes arrivés à la septième position. Ce n’est pas terrible, mais nous nous attendions probablement à mieux. Tout le monde est très égal, mais en regardant l’écart avec la quatrième place, il est décevant de voir que nous sommes trois places derrière. ”

“Demain sera difficile, car il sera difficile de doubler. Nous avons commencé avec un train de pneus tendres qui ont déjà fait deux tours en Q2, mais après le premier relais les choses devraient bien se passer. La course est demain et c’est là que les résultats sont ajoutés. points”.

Laurent Mekies, directeur sportif:

“Les qualifications sont allées plus ou moins dans le même sens que le week-end dernier, même si nous nous attendions à quelque chose d’un peu mieux. Cependant, cela confirme que nous progressons par rapport à la mi-saison et sur une piste avec des caractéristiques. différent de Portimao “.

“La quatrième place, qui est notre objectif pour le moment, a fait glisser Charles d’un peu plus d’un dixième; de ​​toute façon, pour la neuvième fois cette saison, il était dans le top dix samedi après-midi. Sebastian ressemblait plus à confortable qu’avant avec la voiture, mais il n’a pas pu faire la coupe en Q2 et repartira de la moitié inférieure de la grille, même si au moins il a le libre choix des pneus pour le premier relais. ”

“Encore une fois, nous avons essayé d’entrer en Q3 avec les moyens de faire un profit sur la stratégie de demain, en faisant la première tentative de Q2 avec ce composé. Après les premiers essais, dans le cas de Seb, il était clair qu’il devait essayer.” améliorer les mous et avec Charles c’était trop risqué de réessayer sur le pneu plus dur, donc nous avons joué la sécurité. ”

“Le week-end de deux jours signifie évidemment moins de temps pour préparer la course de la manière habituelle, donc les longs runs d’aujourd’hui ont été moins représentatifs – ce sera une autre inconnue à prendre en compte. Cependant, notre objectif demeure. pareil: remporter le plus de points possible avec les deux pilotes, pour gagner du terrain au classement Constructeurs. ”

