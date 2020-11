Mattia Binotto est optimiste pour la saison prochaine

Le patron de Ferrari pense que c’est à eux de faire du bon travail

La saison 2020 est difficile pour Ferrari en termes de performances à bien des égards, y compris le moteur. Ils sont actuellement sixièmes de la Coupe du monde des constructeurs et sont loin de se battre pour les victoires. L’équipe travaille sur des solutions et a déjà annoncé des changements substantiels sur son bloc d’alimentation. Mattia Binotto est optimiste quant aux modifications qu’il a constatées lors des tests au dynamomètre.



L’équipe utilisera les jetons qu’elle a permis pour faire évoluer son moteur et ainsi améliorer sa puissance sans tomber dans des problèmes de fiabilité. Pour le moment, Binotto est convaincu d’être sur la bonne voie et optimiste non seulement pour 2021, mais aussi pour 2022.

«Actuellement, nous n’avons pas le meilleur moteur et je pense que l’année prochaine, nous pourrions avoir une unité de puissance complètement nouvelle par règlement. Chez Ferrari, nous avons beaucoup investi dans le développement du moteur pour 2021 et 2022. Le moteur est maintenant sur le dynamomètre et je pense que les retours en termes de performances et de fiabilité sont très prometteurs », a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par le site officiel de Formule 1.

Malgré tout, il n’y a pas de changement dans la réglementation en ce qui concerne les moteurs et les essais qui peuvent être effectués sont limités. C’est pourquoi nous devrons attendre de voir le moteur de la voiture pour juger de l’amélioration avec précision. Cependant, les Suisses ne veulent pas d’excuses et il est clair que faire un pas en avant ne dépend que d’eux.

«Nous avons des limites en termes de dynamomètre pour 2021 et c’est à nous d’être efficaces dans la manière dont nous planifions tous les tests et même d’être créatifs. Mais je pense que même si nous avons des limites dans les opérations de dynamomètre, il y a place à l’amélioration et donc ce que je peux voir aujourd’hui, je suis content des résultats », a-t-il conclu.

