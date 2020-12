Binotto espère que 2021 sera une année d’apprentissage pour lui

Il exigera un pas en avant en 2022

Mattia Binotto sera patient avec Mick Schumacher lors de ses débuts en Formule 1, mais s’attend à ce que le pilote allemand fasse des pas en avant significatifs en accumulant l’expérience Haas F1.



Schumacher a signé un contrat pluriannuel avec l’équipe Haas, mais il est toujours membre de la Ferrari Driver Academy et ce n’est un secret pour personne que la Scuderia le considère comme un pilote du futur.

Binotto espère que le fils du Kaiser aura une progression similaire à ce qu’il a connu dans les rangs juniors, dans lesquels il a souvent eu une année d’acclimatation avant d’éclater en deuxième année.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles Mick devrait faire pour attirer l’attention de Maranello, le patron de Ferrari a répondu qu’il demanderait un saut qualitatif dès sa deuxième année.

“Ce que j’espère dans ces deux années à venir, c’est qu’il acquière de l’expérience en Formule 1, pour montrer qu’il devient plus rapide et plus constant.”

“Ce que vous attendez d’un pilote de haut niveau, c’est d’être rapide en qualifications et en course, d’être cohérent pour marquer des points pour l’équipe.

“J’espère qu’il montrera sa vitesse en qualifications et en course, mais aussi en rythme de course et qu’il terminera toujours dans une bonne position.”

“Sainz est très bon dans ce domaine, car il finit généralement mieux qu’il n’avait commencé. C’est ce que vous pouvez attendre d’un pilote et c’est ce que j’attends de Mick au cours de ces deux années.”

En 2021, il n’y aura pas d’exigences, mais en 2022 le moment de vérité viendra.

“Si je m’appuie sur ce que j’ai vu en Formule 2 et en Formule 3, je pense que ce sera difficile au début, car il a tendance à mieux performer dans sa deuxième année que dans la première.”

“Mick apprend beaucoup pendant la première année et le début de la deuxième, et à partir de la seconde moitié de la deuxième année, il est très fort. Mais j’espère que dans sa deuxième saison, nous verrons des progrès par rapport à la première.”

Binotto a également souligné ce que cela signifie pour Ferrari d’avoir une structure comme Haas, en laquelle ils peuvent avoir confiance pour développer leurs propres talents.

«Le programme de la FDA n’existe pas pour développer des pilotes pour la Formule 1, mais il recherche plutôt des pilotes qui pourraient un jour être en Ferrari. Vous ne pouvez pas conduire une voiture rouge lorsque vous passez de la Formule 2 à la Formule 1, car ce serait trop de responsabilité en votre première année. ”

Schumacher bénéficiera des conseils de Jock Clear.

“Jock a été coach des pilotes en 2020, un ingénieur qui les a aidés à performer à leur meilleur niveau en analysant les lignes, la façon de freiner, l’accélération … On aimerait qu’il soit coach pour les jeunes pilotes de la FDA, pas seulement de Leclerc “.

“Nous aurons Mick à Haas et plusieurs pilotes en Formule 2. Jock les aidera à se développer en tant que pilotes et à tirer le meilleur parti de leur potentiel.”

