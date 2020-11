La voiture doit avoir au moins deux ans

Le test sera probablement de janvier

Carlos Sainz pourra également tester une Ferrari lors d’un essai privé, à la manière de ce que Fernando Alonso a fait chez Renault. Le pilote madrilène avait fait allusion à la commodité d’un test non pas comme une configuration personnelle – l’un des objectifs de Fernando – mais pour s’habituer aux méthodes de travail de Ferrari. Et Mattia Binotto a déclaré qu’ils essayaient de l’organiser pour le début de 2021.



La raison de cette demande est que cette année, il n’y a que trois jours d’essai de pré-saison, un jour et demi par pilote. Tout se passe très bien, il sera très difficile d’accumuler plus de 800 kilomètres avant le premier Grand Prix, kilométrage insuffisant pour ceux qui changent d’équipe, reviennent en F1 ou font leurs débuts dans la catégorie.

L’équipe italienne doit maintenant évaluer si ce test est effectué juste à la fin de la saison ou en janvier. La différence est importante car les tests sont “ limités ” aux voitures des deux saisons précédentes, donc si vous testez en décembre, vous devrez vous contenter de la Ferrari 2018, la SF71-H1, tandis que si vous le faites en janvier, vous pouvez utiliser la voiture. 2019, le SF90. Cette deuxième option, celle qui sera testée en janvier, est celle qui offre pour l’instant les plus grandes possibilités.

Mattia Binotto a admis vendredi que Ferrari essayait de l’organiser “pour s’assurer que Carlos s’intègre aussi rapidement et facilement que possible dans l’équipe, sache comment nous travaillons et rencontre les ingénieurs”.

Le patron de Ferrari a déjà prévu de nombreuses sessions de simulation, mais il sait que ce n’est pas la même chose que de le faire sur piste, avec plus de pression, “c’est pourquoi nous avons essayé d’organiser un test en janvier.” Il ne s’agit pas seulement d’utiliser une voiture plus moderne, mais aussi d’avoir le temps de reconditionner la voiture et de donner une pause au personnel.

Vettel aimerait sûrement faire de même avec Racing Point – ou Aston Martin, comme l’équipe sera appelée en 2021 – et aussi Daniel Ricciardo avec McLaren. Mais aucune des deux équipes ne semble être en mesure de proposer ce test à ses nouveaux pilotes. Ce n’est pas seulement une question de budget, mais aussi une question de priorités et de moteurs.

Le lieu du test est à déterminer. Il est vrai que Ferrari l’aurait très simple au Mugello ou même à Fiorano même, mais pour eux, il serait plus important de le faire avec des températures qui ne sont pas hivernales, d’où Abu Dhabi est considérée comme l’endroit le plus approprié.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard