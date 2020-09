Ancien pilote de Formule 1 devenu expert, Martin Brundle a été déconcerté, comme presque tous les fans du sport, par l’incroyable disparition de Ferrari depuis que leur moteur a été légalisé avant cette saison.

L’année dernière, les Reds ont commencé le Grand Prix de Belgique depuis la première ligne de la grille, Charles Leclerc en tête et Sebastian Vettel en deuxième. Un jour plus tard, Leclerc a battu la Mercedes.

Cette année, le mieux qu’il a pu faire était 13e en qualité et 14e en course; Seb était 14e samedi et 13e dimanche. Kimi Raikkonen les a battus tous les deux!

Brundle a déclaré dans sa critique du week-end pour Sky F1, «73 secondes derrière le vainqueur était la première Ferrari d’usine à la 13e place des 17 finalistes. Cela aurait probablement été 14e si la McLaren de Carlos Sainz n’avait pas échoué sur la grille. Et c’est le genre de rythme que Ferrari a vraiment eu tout le week-end, après avoir remporté la course depuis la pole position l’an dernier.

«Tout ce qu’ils faisaient avec le groupe motopropulseur l’année dernière qui a dû être arrêté, et que nous n’avons pas le droit de savoir, a décimé leurs performances. Mais cela n’explique pas comment Kimi Raikkonen, propulsé de la même manière dans une Alfa Romeo avec un budget beaucoup plus petit, a réussi et est resté devant Sebastian Vettel.

«C’est comme si Ferrari avait été envoyée à l’arrière de la classe pour un mauvais comportement, mais leur voiture devrait quand même être plus rapide qu’Alfa.»

«Leclerc a surpassé sa Ferrari ces derniers temps, mais pas ce dimanche-là. C’était pénible à regarder et pas du tout ce dont la F1 avait besoin.

«Il y a suffisamment d’argent en F1 et, espérons-le, une structure avec les nouveaux plafonds des coûts de fonctionnement du budget en 2021 et les nouvelles voitures en 2022, pour avoir une grille de 20 voitures couvertes en moins d’une seconde. Nous devons fermer le peloton pour notre avenir sain en F1.

« Les deux prochaines courses à Monza et Mugello pourraient bien être un purgatoire pour Ferrari », a prédit Brundle.