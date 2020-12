Binotto explique qu’ils ne travailleront sur le SF21 que si leurs performances sont très faibles ou s’ils peuvent apprendre des concepts d’ici 2022

Mattia Binotto a anticipé que le développement de la Ferrari SF21 sera plutôt limité, car la priorité sera à tout moment de travailler sur la voiture 2022, qui naîtra avec un nouveau règlement technique et qui pourrait leur permettre de revenir en première ligne de la Formule 1.



Binotto s’attend à ce que le SF21 soit un pas en avant par rapport au SF1000 2020, car il aura un moteur complètement nouveau et parce qu’il corrigera certains des problèmes endémiques de son prédécesseur, tels que la traînée excessive. Pourtant, il remarque que la saison 2021 sera une transition.

Le patron de la Scuderia explique qu’ils ne développeront la SF21 que si le début de saison est catastrophique ou s’ils découvrent une zone de la voiture où ils pourront apprendre pour 2022.

«La saison prochaine, nous devrons gérer nos efforts entre 2021 et 2022. À partir de janvier, nous pourrons commencer à développer la voiture 2022 en soufflerie, ce qui sera une grande perturbation par rapport à ce que nous avons actuellement», déclare Binotto dans le Déjeuner de Noël de Ferrari avec les médias, y compris SoyMotor.com.

“Ce sera un changement de projet, donc beaucoup d’efforts seront déployés en 2022. L’équilibre entre 2021 et 2022 sera l’une des clés de la saison prochaine. Idéalement, nous mettrions tous nos efforts en 2022, mais ce n’est pas possible et dépendra de notre compétitivité dans les tests de pré-saison “.

Pressé là-dessus, le patron de Ferrari a précisé ce qu’il entendait par cette dernière phrase: ils ne travailleront sur la voiture que s’ils découvrent que la SF21 est aussi peu compétitive que son prédécesseur, car ils ne peuvent pas se permettre un autre embarras comme celui de 2020.

“En tant que Ferrari, nous ne pouvons pas accepter une autre saison similaire à celle que nous avons connue en 2020. Nous devons faire mieux.”

“Je pense que 2022 sera plus important que 2021, car en 2022, nous entamerons une nouvelle ère technique et, si nous la commençons dans un désavantage, il nous sera plus difficile de récupérer les années suivantes.”

«2022 sera la première priorité en 2021 pour développer la voiture. Si nous travaillons sur la voiture 2021, ce sera parce que la situation est pire que ce à quoi nous nous attendions ou parce que nous devons faire des choses pour apprendre sur la piste afin de faire quelque chose de mieux dans la voiture. 2022 “.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard