La possibilité que Red Bull – et AlphaTauri – continuent avec le moteur Honda en 2022 et au-delà semble avoir gagné des entiers. Renault et Ferrari, qui a priori nié catégoriquement la possibilité que l’évolution des moteurs soit gelée à partir de 2022, ont été réceptives à la négociation de la question.



On le sait, Honda quittera la Formule 1 à la fin de la saison 2021. Mais il est prêt à céder ses moteurs – propriété intellectuelle comprise – à Red Bull, qui serait en charge de les fabriquer et de les entretenir; La transaction inclurait également le transfert du siège des moteurs F1 de Honda en Grande-Bretagne.

Pour Red Bull, c’est l’option qu’ils préfèrent. Il ne veut pas être client d’un motocycliste, mais comme partenaire privilégié minimum, ce qui n’est pas possible avec Mercedes, Renault ou Ferrari. Mais si Les Autrichiens pensent qu’ils peuvent se permettre les coûts de fabrication et de maintenanceIls ne pouvaient pas supporter le coût du développement et de l’évolution. D’où le exigence de gel, que Mercedes ne voit pas avec de mauvais yeux mais le contraire.

Ferrari a déjà souligné que le gel du moteur pourrait être inévitable, mais à partir de 2023. Renault, pareil. Mais la FIA veut que les moteurs utilisent du biocarburant à partir de 2023 – au moins E85 – et cela oblige les moteurs à évoluer.

Maintenant, Ferrari et Renault reconsidèrent leur position. Ils ont abaissé l’exigence: geler les moteurs au début de 2022. Cela donnerait aux automobilistes quelques mois de plus pour finaliser l’adéquation des moteurs à utiliser du carburant E10.

“Les pourparlers se poursuivent, mais ils vont dans la bonne direction. Nous ne pouvons pas utiliser une technologie aussi complexe sans un gel du développement. Il est impensable de démarrer un centre technologique comme celui de Honda à Sakura”, a déclaré Marko à la publication allemande. Auto Motor und Sport.

Ce dont Ferrari et Renault ont besoin, c’est d’avoir quelques mois de plus pour terminer le réglage des moteurs afin d’utiliser l’E10 et les règles seraient respectées pour faire avancer l’entrée de nouveaux moteurs en 2025 au lieu de 2026.

L’argent économisé dans le développement des moteurs actuels peut être consacré à la conception de nouveaux groupes moteurs. Ceux-ci devraient être «neutres en carbone», avec des carburants synthétiques, mais avec un format de moteur beaucoup plus simple.

Pour Red Bull ce serait bien que ce moteur soit opérationnel en 2023, mais il semble que ce délai soit très court pour les automobilistes, donc ils ne veulent pas entendre une date plus proche de 2025.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard