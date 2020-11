L’Espagnol Iñaki Rueda mène la stratégie de l’équipe de Maranello

L’Allemand était revenu aux points jusqu’à un mauvais arrêt au stand

Sebastian Vettel avait potentiellement récupéré les points après avoir débuté 14e à Imola hier, ce qui était possible grâce à une stratégie intelligente de Ferrari qui a démoli l’Espagnol Iñaki Rueda, chef des zones stratégiques de Maranello.



Vettel a finalement manqué de points, pour un arrêt au stand de 13,1 secondes qu’il a ensuite “ pardonné ” à l’équipe par radio en terminant une course qui avait été endommagée par une aile avant endommagée après avoir heurté Kevin Magnussen dans le premier tour.

“Comme nous avons bien fait au Portugal avec Charles, nous avons essayé de faire la première fois de Q2 sur des pneus moyens, mais quand nous avons réalisé que nous n’avions pas assez de rythme, nous avons décidé de passer au soft, quelque chose qui fonctionnait avec Charles mais pas avec Seb” , a analysé Iñaki Rueda, directeur de la stratégie de Ferrari.

Rueda a confirmé qu’avec leurs données, ils ont réalisé après la course – avant qu’il était impossible de savoir avec une seule séance d’essais libres – qu’il valait mieux sortir du Top 10 avec les médias que d’être entré en Q3 et de sortir avec du soft.

En fait, Vettel a commencé 14e et malgré ses dommages aérodynamiques apparents, il a roulé à la quatrième place pendant une partie importante de la course et son “ overcut ” lui aurait servi à sortir des stands entre la neuvième et la dixième position et avec des options pour se battre même pour un Top 5 que Charles Leclerc a fait. Tout, même un pit-stop nul.

«En commençant par les médiums, il s’est retrouvé avec une piste libre dès le 10e tour et a pu maintenir son rythme au maximum. Nous avions la possibilité de faire du difficile au 40e tour ou d’allonger dix tours de plus, puis de passer au soft. Nous avons fait monter la Virtual Safety Car aux stands au 30e tour, ce qui aurait été idéal, et j’aurais pris le départ devant Charles, mais cette période a été trop courte », explique Rueda.

“Nous avons vu au 39e tour qu’il aurait devancé l’une des McLaren, alors nous sommes allés à l’arrêt”, raconte Rueda, faisant référence à ce qui était pratiquement la dixième position de Lando Norris. “Cependant, un problème dans l’écrou lui a fait perdre dix secondes”, a terminé.

