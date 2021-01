Brendon Leigh rejoint l’équipe italienne dans la nouvelle saison virtuelle de F1

David Tonizza, vainqueur de 2019, continue une année de plus dans l’équipe

Alors que le monde de la vraie Formule 1 est toujours en suspens sur le renouvellement, ou non, de Lewis Hamilton, en F1 virtuelle, le marché bouge et avec un bang. Brendon Leigh rejoint les rangs de l’équipe Ferrari Esports après avoir servi chez Mercedes ces dernières saisons.



Leigh est lié au monde de l’esport en Formule 1 depuis sa création en 2017. Il était le premier champion de la saison et a attiré l’attention de Mercedes. Les Allemands ont repris ses services pour la saison 2018, au cours de laquelle il a répété le titre.

Après deux saisons sèches avec les Allemands, le Britannique de 21 ans rejoint les rangs de Ferrari pour l’édition 2021. L’Italien David Tonizza, champion en 2019, sera son partenaire, donc Enzo Bonito quitte l’équipe. Avec dix victoires à son actif, Leigh est le pilote le plus titré de la jeune vie de la Formule 1 eSport et avec Tonizza, il espère construire une grande équipe.

«Mon enthousiasme à l’idée de rejoindre l’équipe FDA Esports ne peut pas être signé. Je viens de signer, mais je suis déjà clair sur leur passion et leur engagement à gagner avec eux. J’ai remarqué l’unité dans l’équipe, ce qui en fait une famille gagnante. J’ai hâte de travailler. et de conduire avec la Ferrari rouge », a déclaré Leigh.

Marco Matassa, chef d’équipe, estime que ce syndicat apportera de grands succès à l’équipe. “L’équipe FDA Esports a décidé de placer ses espoirs sur le pilote le plus titré de l’histoire de F1 Esports. Brendon a remporté deux fois le titre, représente une combinaison unique de jeunesse et d’expérience, et apporte avec lui les bonnes compétences pour lui. l’équipe et ses défis avec David Tonizza », a souligné Matassa.

“Le parcours de David a été similaire à celui de Brendon, remportant également le titre lors de sa première tentative. En 2020, il a remporté deux courses et a montré qu’il était l’un des plus rapides de la catégorie. Je suis sûr qu’avec cette impressionnante formation, nous pouvons lutter pour le championnat des pilotes et tenter de remporter le championnat par équipe pour la première fois », a ajouté Matassa.

“Brendon et David partagent notre envie de gagner, notre enthousiasme et notre attitude nécessaires pour faire une bonne saison”, a déclaré l’Italien pour terminer.

