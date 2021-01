Mattia Binotto fait confiance à ses deux pilotes 2021, Carlos Sainz et Charles Leclerc

Il pense qu’ils ont le talent nécessaire pour tenir tête au champion hept

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, n’a aucun regret de ne pas avoir réussi à attirer Lewis Hamilton dans son équipe. Le patron de la Scuderia fait confiance à ses deux pilotes et estime qu’ils ont le talent nécessaire pour tenir tête au septuple champion.



Binotto semblait intéressé par Hamilton à la fin de 2019. Cependant, voir le Britannique habillé de rouge est une prophétie qui est de plus en plus loin de se réaliser. De la Scuderia ils ne regrettent pas de ne pas s’être lancés pour Lewis, puisqu’ils font confiance à leurs deux pilotes 2021.

“Je ne pense pas qu’on le regrette. Les décisions que nous prenons sont prises en pensant qu’elles seront les meilleures pour nous. Nous avons un pilote fantastique comme Charles et il est vraiment très talentueux. S’il est dans la bonne voiture, je suis sûr qu’il peut tenir tête à Lewis », a reconnu Binotto dans une interview pour Sky Sports F1.

Le patron de l’équipe Ferrari a toute confiance en Carlos Sainz et Charles Leclerc et souligne que tous deux sont forts, talentueux et cohérents. De plus, il souligne qu’ils ne donneront pas la priorité à l’un de ses hommes par rapport à l’autre dès le début de la saison.

«Cette année, nous allons avoir un très jeune duo, le plus jeune chez Ferrari depuis 1968. Charles et Carlos sont très forts Et ils ont beaucoup de talent, ainsi qu’une expérience en Formule 1. Il n’y aura pas de pilote numéro un et numéro deux, ils auront les mêmes opportunités en début de saison. Je suis content qu’ils aient la liberté de se battre », a-t-il expliqué.

Le patron de Ferrari a également parlé de Sebastian Vettel. Bien qu’il le considère comme un excellent pilote, il souligne qu’ils pensaient que c’était le bon moment pour faire un changement.

“Sebastian est un excellent pilote et une personne formidable. Nous avons passé de bons moments ensemble, mais je pense qu’il était temps de prendre une décision différente et d’aller de l’avant”, a déclaré Binotto.

Binotto précise qu’en 2021, l’équipe sera la plus importante, puisque l’objectif est d’ajouter le maximum de points pour atteindre les objectifs du championnat des constructeurs. Les deux pilotes auront l’occasion de se battre sur la piste, même si au fil de la saison, cette idée peut changer.

“Ce que nous devons faire, c’est ajouter le nombre maximum de points pour l’équipe, c’est la première chose. Ensuite, au fur et à mesure que la saison avance, nous allons peut-être regarder les objectifs individuels de chaque pilote et voir s’il est nécessaire d’adopter une stratégie différente.” Binotto a commenté pour conclure.

