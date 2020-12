La Scuderia a remporté la course neuf fois, mais a un chapitre inachevé

Le projet partira d’un LMDh fabriqué avec Dallara; sera également proposé aux postes clients

Marc Gené, vainqueur du Mans, sera le directeur sportif du programme

Le projet absorbera le surplus de techniciens qui quitte la F1 en raison du plafond budgétaire

Ferrari revient sous sa juridiction. Après une longue période de délibérations, la Scuderia a décidé de revenir officiellement au Mans et au Championnat du Monde d’Endurance, avec Marc Gené comme directeur sportif d’un programme qui peut conduire Carlos Sainz et Charles Leclerc à être un couple aux 24 Heures du Mans. 2022. Justement, en 2022, Ferrari complètera 50 ans d’absence au mythique test de La Sarthe.



Mattia Binotto, le patron de l’équipe de Ferrari, a justifié le choix d’un programme du Mans “parce que s’inscrit pleinement dans la tradition sportive Ferrari. Nous disions déjà à l’époque que l’entrée en vigueur du plafond budgétaire nous laissait ouverts à un programme alternatif et qu’Indianapolis et Le Mans étaient les candidats. Nous avons exclu Indianapolis car notre présence n’aurait été que motocyclistes et le département moteurs n’est pas concerné par le plafond budgétaire, nous avons donc opté pour le championnat du monde d’endurance et, surtout, pour le Mans. C’est un programme déjà en cours pour être sur la bonne voie en 2021 ».

Après avoir transféré une partie de ses techniciens à Haas pour réduire sa masse salariale, Ferrari déplacera d’autres techniciens vers le programme Résistance, ce qui cesserait également de tenir compte du plafond budgétaire.

SAINZ ET LECLERC, LE COUPLE DU MANS

Bien sûr, Binotto ne voulait pas parler d’une éventuelle présence de Carlos Sainz et Charles Leclerc au Mans, malgré le fait que dans le passé, il était normal que les pilotes Ferrari courent indistinctement en Resistencia et en F1. Il a simplement laissé la porte ouverte à la présence à la fois du partage du volant et aussi à celle des meilleurs pilotes de l’Académie au moins au Mans et peut-être aussi à Daytona.

“Bien sûr que j’aimerais bien! Mais ce sont d’autres fois. Les voitures des deux spécialités avant étaient beaucoup plus similaires. Il y avait des moments où même les moteurs étaient les mêmes et aussi les calendriers, en particulier la F1, n’étaient pas aussi intenses. Il y aura Il faut voir comment les deux calendriers s’emboîtent, les tests nécessaires pour Le Mans et si cet effort ne nous nuit pas en F1 », a déclaré le patron de Ferari.

Ce ne serait pas la première fois que Ferrari amènerait des pilotes de sa gamme de Formule 1 à leurs efforts au Mans. Entre autres, on parle d’Alberto Ascari, Phil Hill, John Surtees, Jacky Ickx, Chris Amon, Ignacio Giunti ou Nino Vaccarella.

Carlos aime l’idée “si cela ne gêne pas la F1”. Sainz a admis qu’il adorerait courir au Mans, a appris SoyMotor.com. “Je sais que mon père aurait adoré le faire et qu’il a été impressionné quand ils l’ont laissé faire l’essai de la Toyota de l’époque, alors serait de passer un sujet en suspens dans la famille. Aussi Fernando Alonso m’a dit que c’était indescriptibleAlors j’aime beaucoup l’idée de courir au Mans… tant que cela n’entrave pas le programme de F1. »En fait, Carlos Sainz Sr. est venu très près de courir au Mans avec la Porsche 962C également.

Curieusement, Mick Schumacher s’est exprimé dans le même sens qu’un journal allemand. “C’est une belle course que tout pilote aimerait gagner. Je n’oublie pas que mon père était pilote d’Endurance avant d’entrer en F1, mais mon programme de F1 est une priorité.”

Avant Fernando Alonso, Nico Hülkenberg était le dernier pilote à avoir concouru en F1 et au Mans la même année; C’était en 2015 avec Porsche et il a remporté la course, bien qu’il ait admis que combiner cette aventure avec la F1 était très difficile.

De plus, Ferrari étudie l’idée de proposer sa voiture à des équipes de clients sélectionnées. Binotto a expliqué que l’intention de Ferrari n’est pas seulement de participer officiellement. “Nous souhaitons également mettre ce matériel à la disposition des équipes privées qualifiées, ce qui a toujours été une tradition chez Ferrari.” Rappelons que des équipes comme Nart, Écurie Nationale Belge, Scuderia Filipinetti, Maranello Ltd, David Piper, Charles Pozzi, Escudería Montjuich et quelques autres ont couru avec des voitures identiques aux officielles ou ex-officielles au Mans et dans de nombreuses autres courses. “Nous avons remporté neuf victoires au Mans et dans certains d’entre eux nous l’avons fait avec nos clients.”

Ces mots suggèrent que la voiture sera une LMDh, pour pouvoir combiner WEC et IMSA. Cela les forcerait à utiliser comme base un châssis LMP2, mais avec l’aérodynamisme et la silhouette Ferrari. Il n’y a que quatre constructeurs agréés, l’un d’eux est Dallara, une marque dirigée par Giampaolo Dallara avec l’ancien directeur technique de Ferrari Aldo Costa à la barre.

Andy Evans, Yvan Muller et la Ferrari 333 SP de Fermín Vélez aux 24 Heures du Mans 1996 – © LAT Images

Souviens-toi que la dernière grande Ferrari de Resistencia était la 333 SP, offert exclusivement aux équipes privées et avec lequel Fermín Vélez a été proclamé champion de l’IMSA. Conçu par Ferrari, il utilisait un moteur Maranello V12 mais la construction a été confiée précisément à Dallara.

MARC GENÉ, DEVANT LE PROJET

Pour mener le projet, Binotto a un Espagnol, Marc Gené. Marc a été pilote d’endurance avec Peugeot et Audi et vainqueur au Mans. “Il a une grande expérience au Mans et à Resistencia. Il a disputé huit fois les 24 Heures, les a gagnées en 2009 et a terminé trois fois de plus sur le podium”, a souligné Binotto. Antonello Coletta, chef du département F1 Clienti, serait le chef du programme. L’Espagnol Miguel Molina connaît très bien Coletta après des années d’expérience à Resistencia sous sa direction.

Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest – le club organisateur du WEC et du Mans – a refusé de commenter, bien qu’il ait confirmé quelques rencontres avec Binotto et, bien sûr, “nous serions ravis si Ferrari revenait dans la catégorie reine du Mans après une si longue absence. Ferrari a forgé une part importante de sa légende à Resistencia et au Mans. ”

Avec tout sur la bonne voie, il ne reste plus qu’à prendre la décision finale. Cela devrait être annoncé le 1er avril.

