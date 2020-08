Date publiée: 26 août 2020

Ferrari doit poursuivre son appel contre la punition de Racing Point dans la rangée «copie» de F1 – malgré le retrait de Renault.

C’est selon les rapports de l’agence de presse PA, qui comprend que Ferrari doit demander plus de clarté sur le verdict de la FIA ainsi que des sanctions plus strictes.

Reconnu coupable d’avoir enfreint la réglementation sportive de la F1 pour que la conception de ses conduits de frein arrière soit trop similaire à celle de la Mercedes vainqueur du Championnat du monde de l’année dernière, Racing Point fait appel de cette décision et de la sanction qui en résulte d’une déduction de 15 points et d’une amende de 400000 euros.

À l’inverse, Renault, qui a lancé la protestation initiale, et Ferrari ont également fait appel, estimant que les sanctions étaient trop clémentes.

Cependant, le constructeur français a révélé qu’il abandonnait son rôle dans la procédure, affirmant que la polémique «devrait être mise derrière nous» suite à la signature du nouvel accord Concorde qui lie les 10 équipes en compétition.

PA, cependant, rapporte que Ferrari portera l’affaire devant la Cour d’appel internationale de la FIA, l’affaire étant susceptible d’être entendue à un moment donné au cours de l’automne.

Renault, qui a protesté pour la première fois contre la voiture Racing Point lors de la course d’ouverture de la saison en Autriche le mois dernier, s’est dit convaincu que le nouvel accord Concorde protégerait contre une répétition de la ligne de copie.

Dans un communiqué, Renault a déclaré: «Au-delà des décisions, les questions en jeu étaient vitales pour l’intégrité de la Formule 1, à la fois pendant la saison en cours et à l’avenir.

«Cependant, un travail intensif et constructif entre la FIA, Renault DP World F1 Team et tous les acteurs de la Formule 1 a conduit à des progrès concrets dans la sauvegarde de l’originalité du sport par le biais d’amendements au Règlement Sportif et Technique prévus pour la saison de course 2021, confirmant les exigences pour se qualifier en tant que constructeur.

«Atteindre cet objectif stratégique, dans le cadre du nouvel accord Concorde, était notre priorité.

« La controverse du début de cette saison doit être mise derrière nous, car nous devons nous concentrer sur le reste d’un championnat intense et unique. »

