Votre moteur doit dépasser 600 chevaux

Ferrari a laissé entendre qu’il partagerait une plate-forme avec la Roma

La Ferrari Purosangue 2022 est ce qui promet d’être le premier SUV de la firme Maranello. Son dévoilement est prévu l’année prochaine, et sous son capot devrait être un turbocompresseur V6 d’une puissance d’au moins 600 chevaux.



le Ferrari Purosangue 2022 Ce sera le premier SUV de la marque. L’époque où les Italiens refusaient d’entrer dans ce segment est désormais de l’histoire ancienne. La maison du «cavallino» a cédé, mais non sans promettre que ce ne sera pas un véhicule surélevé conventionnel, mais un véhicule avec une carrosserie plus haute que la normale mais avec des aspirations de Gran Turismo. Il peut donc s’agir d’une étape intermédiaire entre la Porsche Panamera et la Lamborghini Urus, pour donner deux exemples.

FERRARI PUROSANGUE 2022: EXTÉRIEUR

Les premiers détails de la Ferrari Purosangue qui sont apparus parlaient d’un véhicule surélevé. Comme ils l’ont assuré de Maranello et comme le montrent les images d’espionnage du modèle d’essai, il s’agit d’un crossover à cinq portes avec un caractère de frein de tir marqué avec lequel les Italiens essaieront de ne pas trahir complètement leur propre histoire.

L’une des principales surprises que la Ferrari Purosangue peut donner est qu’elle pourrait être le premier «cheval» à utiliser une plateforme dérivée de l’un des modèles existants de la marque. Plus précisément, celle de la Ferrari Roma récemment présentée, comme indiqué par Auto Express.

Le responsable technologique de Maranello, Michael Leiters, a assuré ce qui suit dans le médium susmentionné: «En général, nous aurons deux familles en matière d’architecture, le moteur avant et le moteur arrière. La modularité est là, surtout avec les véhicules à moteur avant. un 2 + 2, un 4+ et nous pensons au Purosangue. Je pense que nous avons trouvé un concept et un package qui est d’une part un vrai SUV, et convaincra les clients SUV de l’acheter, mais d’un autre côté il diffère nettement du concept SUV existant. Je suis convaincu de cette voiture et de son concept technique. ”

FERRARI PUROSANGUE 2022: INTÉRIEUR

Les images de l’intérieur de la Ferrari Purosangue n’ont pas encore transcendé, même si l’on sait qu’elle aura une disposition 2 + 2.

FERRARI PUROSANGUE 2022: MÉCANIQUE

En principe, la Ferrari Purosangue aura un moteur V6 turbo d’au moins 600 chevaux.

Il n’est pas exclu que la Ferrari Purosangue soit équipée d’un suspension pneumatique, grâce auquel le véhicule peut offrir un excellent comportement sur route et également certaines capacités «tout-terrain». Cependant, la seule chose qu’ils ont confirmée de Maranello à ce sujet est que le nouveau «cavallino» aura une suspension «nouvelle et innovante».

FERRARI PUROSANGUE 2022: PRIX

Le prix de la Ferrari Purosangue 2022 est encore inconnu, mais la rumeur dit qu’elle sera dans l’orbite de 200.000 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 02/11/2020 Chassé une mule d’essai de la Ferrari Purosangue. 30/12/2019 Ferrari laisse entendre que Purosangue partagera une plate-forme avec Roma. 23/12/2019 Présentation prévue en 2021. 16/09/2019 Nouveaux détails sur le premier SUV Ferrari. 28/10/2018 Ils chassent le Purosangue sur la piste. 15/10/2018 Premières informations et rendu de la Ferrari Purosangue.

