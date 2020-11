Racing Point prend la troisième place et McLaren est sur ses talons

Ferrari n’a que six points de retard sur Renault

La dernière ligne droite de la saison est confrontée aux deux championnats déjà décidés, mais un mystère intéressant reste à résoudre: qui finira troisième du championnat des constructeurs? En Turquie, Ferrari a rejoint le difficile combat entre Racing Point, McLaren et Renault.



Mercedes a décroché son septième titre consécutif à Imola, tandis que Lewis Hamilton a remporté le titre des pilotes dans une course folle en Turquie. S’il est vrai que les titres ont déjà été décidés, il reste encore de très beaux combats à résoudre.

La bataille pour la troisième place du championnat des constructeurs est désormais le principal point d’intérêt. Racing Point, McLaren et Renault livrent une guerre aux côtés de Ferrari à Istanbul.

3. Racing Point: 154 points

4. McLaren: 149 points

5. Renault: 136 points

6. Ferrari: 130 points

La troisième place est détenue par Racing Point avec 154 points, mais McLare est juste derrière, à seulement cinq points. Renault est cinquième un peu plus loin dans la lutte avec 136 points et Ferrari, sixième, suit de près l’équipe de France avec une différence de six points.

L’équipe italienne a pris 27 points au total, son butin maximum de la saison. Si les bonnes performances de la voiture se prolongent pendant les courses à Bahreïn et à Abu Dhabi, elle pourrait devenir de solides candidats pour la troisième place.

En revanche, nous avons le différend pour la quatrième place du championnat du monde des pilotes. Sergio Pérez, Charles Leclerc et Daniel Ricciardo sont respectivement quatrième, cinquième et sixième. Entre le pilote mexicain et le pilote australien, il n’y a qu’une distance de quatre points.

Un peu plus loin, mais pas mathématiquement hors du combat, se trouvent Carlos Sainz, Lando Norris et Alexander Albon, dans cet ordre.

La grande majorité des pilotes en lice pour la quatrième place concourent pour les équipes qui se disputent la troisième place du championnat des constructeurs. Tous devront tout donner dans les trois dernières courses non seulement pour le bénéfice individuel, mais aussi pour aider leur équipe.

FERRARI A-T-IL UNE OPPORTUNITÉ?

La Scuderia a 24 points de retard sur Racing Point, une distance qui peut sembler large avec seulement trois courses restantes. Cependant, il faut se rappeler que les trajectoires des deux équipes sont différentes: dans les trois dernières courses celles en rouge ont marqué plus de points que celles de Lawrence Stroll. Alors que ceux en rose n’ont accumulé que 34 points, Ferrari en a ajouté 50.

Il est vrai que jamais avant cette saison, ils n’avaient réussi à obtenir autant de points. En fait, en Turquie, c’était la seule fois qu’ils obtenaient plus de 19 points en un week-end. Mais s’ils continuent sur cette voie, Ferrari peut se rapprocher de plus en plus de Racing Point et même les surpasser.

Ferrari a réalisé de bonnes courses l’année dernière à Bahreïn et à Abu Dhabi. Cependant, les circonstances cette année sont très différentes: une voiture bien pire, un nouveau circuit et de nouvelles dates de compétition. Ainsi, il devient difficile de prédire les chances de l’équipe. Cependant, une analyse basée sur la simulation du site Web de Formule 1 place la SF1000 comme la troisième meilleure voiture de Bahreïn après Mercedes et Red Bull, donc elles ne peuvent pas être exclues.

