Binotto annonce un tout nouveau moteur et un correctif de traînée SF1000

Même ainsi, il souligne que ce sera une voiture continue et remarque que l’important est de réussir en 2022

Ferrari SF21. C’est le nom de la voiture que Carlos Sainz et Charles Leclerc conduiront lors de la saison de Formule 1 2021. Tout le monde se demande si ce sera une voiture gagnante, mais Mattia Binotto a un extincteur en main pour éviter de fausses attentes: après la catastrophe de 2020, l’objectif est de regagner la troisième place de la Coupe du monde des constructeurs et de commencer à construire pour l’avenir.



Binotto s’attend à ce que le SF21 soit un pas en avant pour deux raisons: parce qu’il disposera d’un tout nouveau moteur qui a jusqu’à présent donné des résultats prometteurs sur le banc d’essai, et parce qu’il corrigera également – il espère du moins – le problème de traînée subi par son prédécesseur. Mais il est également prudent et sait que ce ne sera pas la voiture qui ramènera Ferrari à la gloire.

Le développement de la SF1000 2020 était inexistant car ils ont concentré leurs ressources sur la voiture 2021 et sur l’amélioration de ses installations, comme un nouveau simulateur qui sera terminé au milieu de l’année prochaine. Maintenant, ils affrontent une Coupe du monde avec des règlements fondamentalement identiques et le joug du changement réglementaire de 2022, que Ferrari interprète comme une occasion en or de revenir en première ligne.

Ainsi, alors que Binotto s’attend à ce que Ferrari fasse mieux en 2021 qu’en 2020 pour une question d’honneur, son discours est loin d’être triomphant. Il est réaliste: il sait qu’ils ont du terrain pour se redresser sur tous les fronts et remarque que sauver le court terme ne peut leur faire perdre de vue quel est le véritable objectif, qui est d’être sur la crête de la vague lorsque le nouveau règlement technique entrera en vigueur.

“Qu’attend-on pour 2021? Nous devons être réalistes. La différence par rapport à la meilleure équipe est très grande et je pense – Mercedes – sera à nouveau très forte. Il ne serait pas réaliste de dire qu’en 2021 nous nous battrons à nouveau pour le titre, mais oui Nous repensons aux dernières années, au cours des cinq saisons avant 2020, nous étions toujours deuxièmes sauf une année où nous étions troisièmes. Nous avons été la seule équipe à avoir combattu avec Mercedes pour le titre. ”

“Nous sommes une équipe qui a été deuxième et troisième, et je pense que ce ne serait pas un objectif impossible pour 2021. Nous savons qu’il y aura beaucoup de difficultés en 2021, d’abord avec une voiture avec de nombreux composants pratiquement gelés, le premier le châssis, avec l’activité du soufflerie réduite à 60% et une capacité de développement qui a été réduite pour l’année prochaine. Je ne dis pas que nous finirons deuxième ou troisième, mais je dis que l’équipe l’a réalisé dans le passé et qu’elle peut faire mieux en 2021 pour regagner des positions et être plus proche du sommet qu’aujourd’hui. ”

Bien que cette dernière réponse ait refroidi la réalisation de l’objectif sportif, Binotto est revenu sur ses pas pour être plus explicite.

“Cette équipe a été en mesure de terminer deuxième ces cinq dernières années à l’exception d’une saison où elle a terminé troisième. Être troisième n’est pas tout à fait impossible et je pense que cela devrait être au moins notre objectif minimum pour l’année prochaine”, a-t-il déclaré ce vendredi. lors de la traditionnelle réunion de Noël de Ferrari avec les médias, y compris SoyMotor.com.

“Etre troisième ne sera pas facile. Être troisième sera difficile, car il y a des équipes comme Racing Point qui seront très fortes en 2021 car elles n’auront pas de jetons. McLaren sera à nouveau très forte, car elles amélioreront leur moteur. Je pense que ce sera un objectif difficile, mais comme équipe nous devons essayer de l’atteindre comme objectif minimum “.

«La meilleure équipe –Mercedes– est très forte, mais les autres aussi. En 2021, nous aurons des limitations de développement dues au système de jetons. Il y a des équipes qui ne sont pas actuellement limitées par cela, comme Racing Point ou AlphaTauri, qui auront un avantage concurrentiel. D’autres changeront de moteur. Nos rivaux seront très forts, mais je pense que nous avons une équipe solide à Maranello et je suis convaincu que nous pouvons faire mieux qu’en 2020. ”

FERRARI SF21, LE NOUVEAU MONOPLEY

Mattia Binotto a également été clair sur ce à quoi s’attendre de la nouvelle voiture Ferrari.

«Nous avons déjà décidé du nom de la voiture 2021, qui sera SF21. C’est un nom très simple, car nous pensons que ce sera une année de transition vers 2022. Ce sera une voiture partiellement gelée avec le même châssis qu’en 2020, car c’est ainsi que les choses sont. “.

“Nous devons être conscients de notre situation actuelle, en 2020. Nous sommes sixième du championnat du monde des constructeurs. Nous devons accepter cette situation avec humilité, car nous ne nous améliorerons pas simplement en étant Ferrari, mais par l’effort de chacun. essayer de faire mieux que par le passé. ”

L’un des aspects à améliorer est le moteur, qui cette année a été l’une des plus grandes faiblesses de la Scuderia après l’accord privé conclu avec la FIA fin 2019. Binotto attend un nouveau moteur plus puissant que celui de 2020, mais il ne jette pas les cloches au vol.

«Je peux confirmer que le moteur se porte bien sur le banc d’essai. En termes de performances, c’est un progrès significatif par rapport à ce qui a été 2020. Heureusement, je peux dire que nous aurons une unité de puissance complètement nouvelle, car sinon nous serions toujours désavantagés en termes de performances par rapport à nos rivaux. ”

“Aura-t-il – la performance – qu’il avait en 2019? Je ne pense pas que ce soit la question, mais où nous serons par rapport à nos rivaux. En fin de compte, tout est basé sur la façon dont vous êtes par rapport à votre concurrence, mais je pense que nous le serons à nouveau compétitif avec notre moteur. ”

«D’après les chiffres que j’ai vus, j’ai le sentiment que nous ne serons pas les pires. Mais je ne peux pas dire à quel point les autres ont progressé, nous ne le verrons qu’en mars quand nous arriverons sur le circuit. Peut-être que nous ne serons pas encore les meilleurs, c’est quelque chose qui nous regarderons dans le futur, mais nous serons à nouveau compétitifs ».

Binotto a également expliqué que le gel du développement du SF1000 explique en partie les résultats obtenus cette dernière année.

“Si 2020 n’avait pas été gelé, la première chose que nous aurions essayé de réparer au cours de la saison aurait été le moteur. Nous aurions apporté une amélioration avant la fin de la saison et il nous aurait suffi de ne pas avoir la pire unité de puissance du réseau.”

“Nous n’aurions pas repensé le châssis, mais nous aurions pu faire plus de travail aérodynamique qui a été limité par les restrictions et les simulations en soufflerie. Mais, sachant que 2021 était plus important, nous nous sommes concentrés sur 2021 au lieu de 2020.”

“Maintenant, nous nous concentrons sur 2021 et bientôt aussi sur 2022. Nous avons parlé du moteur lorsque nous avons évoqué les points faibles de 2020, mais ce n’était pas le seul. La voiture avait aussi beaucoup de traînée. Je pense que, en regardant à 2021, traîne déjà Il a été résolu “.

