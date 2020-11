Il comportera le même moteur hybride de 1000 chevaux que le coupé

Sa présentation aura lieu début 2021

La Ferrari SF90 Spider deviendra le cabriolet de série le plus puissant au monde à son arrivée en 2021. Il partagera un moteur hybride avec la Stradale, la version coupé, dont la puissance s’élève à 1000 chevaux.



le Ferrari SF90 Spider, la version cabriolet de la SF90 Stradale, achève actuellement d’intenses journées de développement avant une présentation qui aura lieu début 2021. Ce modèle ne sera donc pas l’un des deux que la marque Maranello a promis cette année. Les premières unités seront livrées aux clients au milieu de l’année prochaine.

FERRARI SF90 SPIDER: EXTÉRIEUR

On s’attend à ce que l’esthétique du Ferrari SF90 Spider Il est pratiquement lié à celui de la Stradale, à la différence logique de son toit et du compartiment où il est collecté. Il est donc probable que la vue de profil du modèle diffère légèrement de celle du coupé.

Ferrari travaille pour enclencher le volet civière aux besoins de cet organe. C’est un système que Stradale possède déjà et qui gère l’air qui passe sur le corps pour réduire la traînée et augmenter la charge dans les virages. Dans la version carrossée du modèle, il reçoit 70 kilos supplémentaires en freinage et en supports latéraux.

FERRARI SF90 SPIDER: INTÉRIEUR

Pratiquement aucune différence entre l’intérieur du Ferrari SF90 Spider et le Stradale. De cette façon, vous aurez des solutions telles que l’énorme tableau de bord numérique de 16 pouces qui s’affiche sur un écran incurvé.

Le volant, aplati dans sa partie inférieure, présentera un grand nombre de commandes, certaines tactiles.

Dans la partie centrale du tableau de bord, il y aura deux autres écrans juste au-dessus des sorties de climatisation qui afficheront diverses informations, notamment le régime moteur, la vitesse et le rapport sélectionné.

FERRARI SF90 SPIDER: MÉCANIQUE

Le moteur du Ferrari SF90 Spider Ce sera la même chose que la Stradale, ce qui signifie qu’elle deviendra la voiture décapotable la plus puissante en vente.

L’ensemble hybride sera donc composé d’un V8 de 4,0 litres avec 780 chevaux qui ajoutera son bon travail à trois moteurs électriques, deux d’entre eux situés sur l’essieu avant et le troisième entre le moteur thermique et la transmission. Les 220 chevaux que ceux-ci contribuent font que le chiffre total est de 1000. Le couple maximal sera de 900 Newton mètres.

La boîte de vitesses sera une boîte automatique à double embrayage à huit rapports.

Une légère perte de performance est à prévoir dans le Ferrari SF90 Spider par rapport à son frère coupé. Il accélère de 0 à 100 kilomètres / heure en 2,6 secondes et atteint une vitesse maximale de 340 kilomètres / heure.

Il peut également y avoir une petite diminution de son autonomie électrique, 25 kilomètres et un maximum de 135 kilomètres / heure dans le cas de la Stradale. La batterie de celui-ci a une capacité de 7,9 kilowattheures.

Le poids dépassera également légèrement celui de la Stradale sauf surprise. Cela arrête la balance à 1570 kilos. Cependant, des sources Ferrari affirment qu’elles s’efforcent de maintenir le chiffre inchangé.

Il n’est pas confirmé que le Ferrari SF90 Spider compter, comme avec le Stradale, avec une variante plus légère et plus extrême appelée Assetto Fiorano. Cela permet dans le cas du coupé d’économiser 30 kilos, en plus d’incorporer des amortisseurs spécifiques en titane Multimatic issus de la compétition, un nouvel aileron arrière en fibre de carbone, une ligne d’échappement également en titane ou des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 développés à partir de forme spécifique avec moins de motif que la norme et un composé plus doux.

FERRARI SF90 SPIDER: PRIX

Le prix de Ferrari SF90 Spider n’est pas confirmé.

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 11/04/2020 Une photo espion de la Ferrari SF90 Spider est dévoilée. 27/04/2020 Les premières données de la Ferrari SF90 Spider sont filtrées.

