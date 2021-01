Le pilote de nationalité espagnole était l’un des quatre finalistes du programme FIA ​​’Girls on Track’

Weug a dû passer des tests médicaux et dans le simulateur, entre autres

Maya Weug a été choisie par Ferrari pour faire partie de la Ferrari Driver Academy et concourir avec l’équipe en Formule 4 en 2021. La Française était l’une des quatre finalistes du programme FIA ​​’Girls on Track’ et sera enfin la première étudiante de Maranello.



Weug n’a que 16 ans et a jusqu’à présent fait du karting dans son pays natal. Le pilote espagnol licencié est à moitié belge et à moitié néerlandais, et a brillé dans le monde du karting dans le monde jusqu’à présent. Il est seulement assez vieux pour concourir en Formule 4, ce qu’il fera en 2021 dans le cadre de la Ferrari Academy.

Le jeune pilote a été choisi par Ferrari parmi le groupe de quatre finalistes complété par Doriane Pin, Julia Ayoub et Antonella Bassani. Cependant, il a dû passer une multitude de tests dans ce processus de sélection.

Des femmes pilotes de karting âgées de 12 à 16 ans se sont présentées. Parmi ceux-ci, 12 ont été choisis en fonction de leurs performances sur le circuit Paul Ricard. Ils étaient dans un camp d’entraînement axé sur la technique de pilotage, l’entraînement physique et les compétences en communication. De plus, ils ont pris les commandes d’un go-kart. De là sont venus les quatre finalistes qui ont choisi de devenir membres de Ferrari.

Pin, Weug, Ayoub et Bassani se sont ensuite rendus à Maranello pour la dernière phase. Là, ils ont subi un examen médical et nutritionnel et une évaluation physique a été faite. Ils ont également travaillé sur leurs compétences en s’adressant aux médias et se sont concentrés sur la formation technique. De plus, leur état mental et émotionnel a été évalué, car l’esprit est une partie importante de la compétition lorsqu’il s’agit de gérer la pression.

Par la suite, ils sont entrés dans le simulateur d’une Formule 4, un siège a été fait pour eux et tout ce qu’ils avaient appris à Maranello et tout au long du camp d’entraînement a été vérifié. Enfin, ils ont eu l’opportunité de faire deux jours d’essais à Fiorano.

Après avoir analysé toutes les données collectées, Ferrari a décidé que Weug serait le nouvel ajout à la Ferrari Driver Academy et qu’il aurait l’opportunité de rivaliser avec l’équipe pour une saison complète de Formule 4.

Laurent Mekies, directeur sportif de Ferrari, a également annoncé que les trois autres pilotes qui n’ont pas gagné aujourd’hui passeront un test dans une course Ferrari Challenge GT afin de continuer à être liés à la marque italienne.

