Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, écarte la Scuderia de sa lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs. Les Suisses reconnaissent que la distance est trop grande avec seulement quatre courses à parcourir et s’assurent qu’ils se tournent déjà vers 2021, une saison au cours de laquelle ils espèrent se battre régulièrement pour des podiums à nouveau.



Actuellement, Ferrari a un déficit de 32 points par rapport à la troisième classée, qui est désormais l’équipe Renault. Avec quatre courses à jouer, Binotto le voit comme un handicap très difficile à inverser, bien que son objectif d’attraper au moins l’une des trois équipes de milieu de terrain soit toujours là.

“Grimper des positions dans le championnat des constructeurs serait génial, mais si vous regardez ce qui s’est passé à Imola, nous n’avons pas pris l’avantage, mais nous avons perdu du terrain avec Renault. Le combat est très régulier, et la voiture s’est améliorée, je pense que notre objectif est de rattraper certaines de ces équipes. Bien sûr, il ne reste plus que quatre courses, c’est très compliqué », a déclaré Binotto dans des mots recueillis par le portail Web américain Motorsport.com.

Binotto reconnaît que leurs plans pour 2020 n’étaient pas corrects et après l’arrêt en raison du covid-19, ils ont décidé de mettre cet exercice de côté, car l’équipe n’a pas pu mettre fin aux lacunes du SF1000 en un temps record. . Bien sûr, il est clair que dans une saison normale, ils auraient trouvé des alternatives à leurs problèmes.

«Nous avons soulevé le projet dans le mauvais sens, puisque nous sommes allés développer une pièce qui n’était pas la plus appropriée. Puis la pandémie est arrivée et nous n’avons pas pu travailler sur la voiture, et cela nous a pénalisés pendant toute la saison. Nous avons dû prendre des mesures avant neuf semaines. d’inactivité, et finalement nous avons décidé de geler les projets 2020. Dans une saison normale, nous aurions pu réagir », a-t-il ajouté.

Binotto assure que l’unité motrice et divers domaines de la Ferrari de l’année prochaine seront complètement nouveaux, étant donné que ceux de 2020 ont laissé beaucoup à désirer. Enfin, le Suisse est clair que se battre pour le championnat du monde l’année prochaine sera une mission impossible, mais il espère voir la couleur rouge de Ferrari sur le podium plus souvent.

«Nous avons des objectifs qui représentent un véritable défi pour 2021, et je vois l’équipe très unie. L’année prochaine, nous aurons un moteur complètement nouveau, et nous avons de nouvelles idées pour la voiture, même si nous ne pourrons pas faire de miracles en soufflerie. Je suis sûr que l’équipe est vivante et que nous allons faire un pas en avant, mais nous devons le prouver. ”

“Pour être honnête, Ferrari ne pourra pas se battre pour la Coupe du monde en 2021, mais nous devrons être régulièrement dans la lutte pour le podium, c’est notre objectif”, promet Binotto.

