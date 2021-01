Martine Clavel, préfet des Hautes Alpes, a signé l’autorisation du test

Le Rallye de Monte Carlo a déjà le feu vert des autorités françaises. La préfète du département des Hautes Alpes, Martine Clavel, a autorisé la course, rassurant ainsi les équipes et les organisateurs de l’épreuve, l’ACM.



“L’Automobile Club de Monaco a fait un excellent travail. Le professionnalisme de son organisation permet à l’épreuve, la première manche du championnat du monde WRC, de se dérouler dans les conditions de sécurité imposées pour sauvegarder la santé de tous”, a-t-il déclaré. Œillet.

Le travail des organisateurs a eu deux aspects. D’une part, adaptez l’itinéraire et les horaires pour respecter le couvre-feu. Et d’autre part, concevoir les mesures nécessaires pour éviter la présence du public.

L’autorisation précise clairement que le test aura lieu «a huis clos», c’est-à-dire sans la présence de ventilateurs, ni sur les scènes ni dans le parc de travail de Gap. Que 150 commissaires de l’ACM et 150 gendarmes seront mobilisés pour s’assurer que les sections seront sans public. Et que les tronçons à trafic seront coupés à partir de 18h00 la veille, sauf pour les personnes qui vivent dans la zone qui pourront transiter jusqu’à 2 heures avant le test.

Le préfet a précisé que «si l’interdiction d’accès au public n’est pas respectée, le test peut être suspendu». Il a également rappelé que les fans qui tentent d’atteindre les scènes peuvent recevoir une amende de 135 euros et qu’une enquête sera ouverte si la présence de petits groupes de fans dans des lieux privés sur les scènes en cas de violation des restrictions actuelles.

De plus, la préfecture rappelle qu’il est obligatoire de porter un masque dans tous les lieux du test. Aussi que tous ceux qui ont accès au Work Park et à l’orientation de carrière doivent passer un PCR négatif moins de 96 heures avant d’entrer dans ces lieux. Chaque fois que le parc de travail ou la direction de course est accédé, un contrôle de la température corporelle sera passé. Et l’ACM activera un «espace d’isolement» à côté du parc de travail, au cas où une personne impliquée dans le test présenterait des symptômes. Et les vols en hélicoptère sont également interdits dans la zone, à l’exception de ceux de la gendarmerie, de l’hélicoptère de télévision, de la gestion des carrières et de la protection civile.

C’est une décision qui était attendue de toute urgence car Gap avait commencé à monter le Work Park, de sorte qu’aujourd’hui, samedi, les équipes peuvent déjà installer leurs bases et que les pilotes commencent la reconnaissance dès lundi matin.

N’oubliez pas que le test sera le Monte Carlo le plus court de l’histoire, avec seulement 15 étapes et 256 km chronométrés.

Dans l’environnement WRC, on pensait déjà que la réponse officielle serait positive car cette semaine les tests des équipes officielles ont été activés de toute urgence.

Le Rallye Historique Monte Carlo, qui devait avoir lieu une semaine plus tard, n’a pas été aussi chanceux. Ce test de régularité réservé aux Classiques comptait plus de 300 inscrits, mais ses horaires étaient impossibles à adapter au couvre-feu.

