Le Brésilien a déjà roulé dans la catégorie nord-américaine en 2018

Il n’a pas terminé toute l’année en raison de son brutal accident à Spa

En 2021, il veut montrer à nouveau de quoi il est capable après son passage en F1

Pietro Fittipaldi a reconnu que revenir en IndyCar en 2021 serait un rêve pour lui. Le Brésilien a eu de bons sentiments lors de ses débuts dans la catégorie il y a deux ans et veut montrer à nouveau de quoi il est capable la saison prochaine après son bref passage en Formule 1.



Fittipaldi a fait ses débuts en Formule 1 en remplacement de Romain Grosjean pour les deux dernières courses de l’année. Cependant, le Brésilien voit son avenir en IndyCar, car il est mieux habitué à cet environnement. Pietro rêve et espère revenir dans la catégorie en 2021.

«J’ai essayé de revenir en IndyCar depuis la fin de la saison 2018, j’adore ce style de course. Ce sont des gens formidables, je suis bien habitué à l’environnement. Par conséquent, revenir en IndyCar serait un rêve pour moi, je me suis bien adapté à cette voiture. à son époque », a reconnu Fittipaldi dans une interview accordée au média nord-américain Racer.

Fittipaldi a subi un grave accident aux 6 Heures de Spa-Francorchamps en 2018, et par conséquent, sa saison en IndyCar a été alourdie par ce malheur, qui l’a fait se casser la jambe gauche. Le Brésilien n’avait pas le rythme du simple fait qu’il n’était pas à cent pour cent. Maintenant, il l’est et veut montrer aux fans de la catégorie ce dont il est capable.

“Je ne pouvais pas montrer tout ce dont je suis capable. Je n’ai fait qu’une course avant mon accident et quand je suis revenu, je courais avec ma jambe gauche cassée, même si beaucoup ne le savaient pas. Quand je suis retourné au Mid-Ohio, je freinais à moitié force, et à cause de cela, il n’avait pas assez de rythme. ”

“C’était douloureux de ne pas pouvoir montrer de quoi je suis capable, et maintenant je veux faire mes preuves à nouveau en IndyCar. J’ai hâte de revenir l’année prochaine, je suis déjà en pourparlers, mais je n’ai encore rien signé”, at-il expliqué.

D’autre part, il est très reconnaissant de l’opportunité que Haas lui a donnée de remplacer Grosjean lors des deux dernières courses de l’année. Fittipaldi est très reconnaissant de la confiance qu’ils lui ont accordée au sein de la structure nord-américaine lors de sa signature.

«Je n’avais pas embarqué dans une voiture de course depuis neuf mois avant de faire mes débuts en Formule 1, et il y avait des choses auxquelles je ne me sentais pas bien ou auxquelles j’étais habitué. À Abu Dhabi, tout allait mieux, j’étais plus à l’aise et plus confiant. cela a donné une belle opportunité et ils m’ont fait confiance », a-t-il ajouté.

«Aujourd’hui, l’argent est très important en compétition, mais arriver et être signé par une équipe de Formule 1 en tant que pilote de réserve et être capable de courir est très difficile. C’était une belle opportunité pour moi », a déclaré Fittipaldi pour terminer.

