L’extension n’affectera que la zone de fabrication automobile

L’ERTE actuel a commencé à être appliqué début septembre

L’usine Ford d’Almussafes prolongera la situation d’ERTE jusqu’à début février, qui comprend un total de 14 jours de chômage total en termes de production de véhicules qui seront distribués jusque-là.



Les installations qui Gué Il a en Almussafes Ils prolongeront leur statut ERTE actuel, le sixième depuis l’été 2019, jusqu’au 31 janvier. C’est ainsi que l’entreprise l’a proposé à certains syndicats parmi lesquels il y a un partage des opinions. L’UGT a soutenu la mesure, tandis que les autres l’ont rejetée.

L’actuel ERTE par Almussafes Il est en place depuis le début du mois de septembre et son expiration était initialement prévue pour la fin de l’année. Cependant, la crise actuelle a contraint Ford à prolonger cette mesure d’un mois.

La extension de l’ERTE il aura des différences par rapport à celui qui a été actif pendant ces mois. Seulement le fabrication de véhicules, où les arrêts seront totaux dans tous les cas. Les jours pour eux ont déjà été choisis, bien qu’il soit souligné qu’ils peuvent encore être modifiés. Dans novembre la production sera arrêtée les 9, 16 et 23, tandis que décembre Il en sera de même les 7, 21, 22 et 23. Le mois de janvier aura sept jours concernés, plus précisément les 4, 5, 11, 12, 18, 19 et 25. En plus de cela, il y aura arrêts dans le usine de moteurs les 16 et 23 novembre, initialement prévues les 20 et 27 novembre et qui ont été déplacées pour coïncider avec les autres arrestations.

Face à cette situation, Gué Il a promis de présenter ses plans de production pour 2021 avant la fin du mois de mars après avoir étudié les conséquences que la pandémie de coronavirus entraînera, ce qui affectera évidemment l’avenir du marché. Les syndicats, à l’exception de l’UGT, réclament une augmentation du complément de salaire des travailleurs car ils enregistrent une perte constante de 20% de leur salaire.

