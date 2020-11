Il sera vendu avec deux moteurs à essence différents

Le Ford Bronco 2021 est la nouvelle génération du tout-terrain de la marque ovale. Il arrive avec trois carrosseries différentes, lance un nouveau système multimédia et est proposé avec deux moteurs à essence, le plus puissant avec 310 chevaux, et deux systèmes de traction 4×4. Cependant, l’arrivée d’un moteur V8 dans le futur est exclue. Le prix de départ aux États-Unis est de 29 995 $, ce qui, au taux de change actuel, est d’environ 26 500 euros.



le Ford Bronco 2021 C’est la sixième génération de tout-terrain qui a été vendue pour la première fois au milieu des années 1960. Depuis, il est resté en vigueur jusqu’en 1996, date à laquelle l’entreprise ovale a cessé de le fabriquer. Maintenant, il revient avec l’esprit d’origine intact pour affronter des rivaux comme le Jeep Wrangler ou le Land Rover Defender, sans oublier une Mercedes-Benz Classe G qui, cependant, reste un cran au dessus.

FORD BRONCO 2021: EXTÉRIEUR

Les voies du nouveau Ford Bronco ils sont clairement inspirés de ceux de la première génération du modèle. Il s’agit donc d’un multitalent aux formes carrées qui s’adoucissent dans le cas d’une des versions, la Sport Bronco. Il propose des solutions plus axées sur le confort avec un SUV air qui se démarque clairement des autres, avec deux et quatre portes et plus axé sur l’utilisation du 4×4.

le Ford Bronco deux portes a une longueur de 4,41 mètres et un empattement de 2,55. La quatre portes pousse dans ces hauteurs à 4,81 et 2,95 mètres, tandis que la Ford Bronco Sport reste avec une longueur de 4,39 mètres et un empattement de 2,67.

FORD BRONCO 2021: INTÉRIEUR

L’esthétique classique que l’extérieur du Ford Bronco 2021 il est déplacé à l’intérieur, ce qui ne signifie pas renonciation aux dernières avancées technologiques du constructeur.

Les lignes droites et rugueuses le distinguent de toute autre proposition récente de Gué. De plus, ceux de l’ovale indiquent que la cabine est prête à résister à toutes sortes d’agents extérieurs grâce aux matériaux choisis, qui permettent un nettoyage facile et sont très résistants.

Les contrôles physiques prédominent et, avec eux, vous pouvez contrôler, entre autres, les nouveau système multimédia SYNC Ford 4. L’écran pour cela est de 12 pouces, tandis que le tableau de bord offre un écran LCD couleur au centre.

FORD BRONCO: MÉCANIQUE

La nouvelle génération de Ford Bronco propose deux moteurs à essence différents. Le premier est un 2,3 EcoBoost avec 270 chevaux et 420 Newton mètres, tandis que le second est un V6 de 2,7 litres qui élève sa puissance à 310 chevaux et son couple maximal à 542 Newton mètres. Il est exclu qu’à l’avenir il y ait un moteur V8 à vendre depuis Ford en raison des émissions de CO2.

La boîte de vitesses du moteur moins puissante peut être une boîte manuelle à sept vitesses ou une boîte automatique à convertisseur de couple à dix vitesses. Le moteur le plus performant n’est associé qu’à la transmission automatique.

Le système de traction du Ford Bronco il est total, bien que deux différents soient proposés. Le plus simple comprend une boîte de transfert à deux vitesses, des aides électroniques de contrôle de traction et sept modes de conduite, appelés Normal, Eco, Sport, Sable, Bas, Boue et Roche.

Le deuxième 4×4 de Ford Bronco ajoute une boîte de transfert à deux vitesses, un mode de sélection automatique et des différentiels de verrouillage Spicer Performa-Trak sur les deux axes.

Les versions conçues pour les performances hors route optent pour le package Sasquatch, qui ajoute des suspensions coilover et des pneus de 35 pouces sur des roues de 17 pouces.

Selon la version et les équipements choisis, la garde au sol varie entre 213,4 et 294,6 millimètres. La capacité de gué atteint 851 millimètres.

FORD BRONCO 2021: PRIX

Le prix de départ du Ford Bronco 2021 aux États-Unis, il est de 29 995 dollars, ce qui, au taux de change actuel, est d’environ 26 500 euros. Vous pouvez maintenant faire une réservation du modèle pour 100 dollars, environ 88 euros. Ford promet une sortie de version Première édition très bien équipé lors des premières livraisons, ce qui devrait se produire au printemps de l’année prochaine.

le Ford Bronco Sport Il a commencé à être produit à la fin du mois d’octobre, tandis que la version au caractère plus “ tout-terrain ” aura son signal de départ fin mars 2021.

Son arrivée en Europe n’est pas envisagée.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/09/2020 Ford commence la production du Bronco Sport. 14/09/2020 Ford exclut l’ajout d’un moteur V8 à la gamme. 14/07/2020 Ford présente la nouvelle génération du Bronco.

