Son prix de départ en Espagne est de 24.100 euros

Le moteur est un 1.0 EcoBoost de 125 chevaux

Le Ford EcoSport Active 2020 est la version la plus aventureuse du SUV emblématique de l’ovale, qui est vendu exclusivement avec le moteur trois cylindres 1.0 EcoBoost de 125 chevaux et pour un prix qui commence à 24100 euros.



Le nouveau Ford EcoSport Active 2020 est une variante de SUV ovale signature qui rehausse votre look aventureux. Pour cette raison, on peut considérer que l’un de ses principaux rivaux est le Suzuki Vitara, peut-être le SUV du segment B avec un caractère country plus marqué.

FORD ECOSPORT ACTIVE 2020: EXTÉRIEUR

Les 4,10 mètres de longueur du Ford EcoSport acquièrent un volume et une personnalité supplémentaires grâce à des éléments spécifiques incorporés dans cette version actif. Parmi eux se trouvent les passages de roues élargis en noir, les roues de 17 pouces, les barres de toit, le soubassement des portes ou les panneaux latéraux.

La carrosserie est livrée de série avec une décoration bicolore dans laquelle le toit et les boîtiers de rétroviseurs sont toujours noirs. Le reste vous permet de choisir entre les options suivantes: blanc, argent solaire, jaune luxe, bleu désert, rouge fantastique et gris matière.

Les vitres arrière sont teintées.

FORD ECOSPORT ACTIVE 2020: INTÉRIEUR

Les changements à l’intérieur du Ford EcoSport Active 2020 ils se limitent à la présence d’un revêtement en cuir et vinyle avec surpiqûres bleues.

Une lettre A brodée bleue est également incorporée ce qui est spécifique à cette version.

FORD ECOSPORT ACTIVE 2020: ÉQUIPEMENT

L’équipement standard du Ford EcoSport Active 2020 Il comprend des éléments tels que les capteurs de stationnement arrière, les barres de toit en noir ou les vitres teintées précitées.

La barre de remorquage amovible et les phares HD sont également disponibles en option.

Trois forfaits sont également facultatifs. La dite ‘Xcomprend des rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables électriquement avec éclairage de bienvenue, entrée et démarrage sans clé, système multimédia Sync3, navigateur et système audio B&O avec 10 haut-parleurs, DAB et modem intégré. Pour sa part, Paquet de sécurité Il a des capteurs de stationnement avant, une caméra de recul, un détecteur de fatigue, des lumières automatiques allumées avec des lumières hautes et basses et un système de détection des angles morts. Vous pouvez également équiper le Forfait hiver, chauffant dans les sièges avant, dans le volant et dans le pare-brise.

FORD ECOSPORT ACTIVE 2020: MÉCANIQUE

le Ford EcoSport Active 2020 offert exclusivement avec le moteur à essence trois cylindres 1.0 EcoBoost avec 125 chevaux Puissance. Le changement est automatique à six vitesses et le système de traction à l’avant.

Ford annonce des émissions moyennes de 137 grammes de CO2 par kilomètre parcouru selon WLTP.

Comme tous les modèles Ford Active, le EcoSport présente des améliorations du châssis, de la suspension et de la direction pour de meilleures performances hors route.

FORD ECOSPORT ACTIVE 2020: PRIX

Le prix de départ en Espagne du Ford EcoSport 2020 est de 24.100 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/06/2020 Ford présente et met en vente le nouvel EcoSport Active.

