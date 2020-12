Elle peut peser jusqu’à 2200 kilos avec toutes les options, mais malgré tout, la nouvelle Ford Mustang Mach-E frappe nos routes avec le label «Mustang». Associer un nom aussi emblématique à un SUV est pour le moins audacieux et nous amène à nous demander pourquoi Ford a jugé bon de prendre ce risque. La réponse a peu de miettes: parce qu’ils savaient que de cette façon, ils parleraient davantage de leur voiture.



Le fait est que la décision d’appeler la Mach-E “ Mustang ” est intervenue dans la phase finale du développement de la voiture, lorsque Ford a découvert que son lancement commercial coïnciderait avec celui de tant d’autres modèles concurrents. Ils craignaient de perdre l’attention du public, alors ils ont improvisé une solution pour gagner en notoriété dans le débat public. Le recours au «Mustang» était la formule pour y parvenir.

Jason Castriota est le directeur de la marque mondiale de Ford pour sa division de voitures électriques et est responsable en dernier ressort de cette stratégie marketing suivie. Il a récemment parlé dans des déclarations à Road and Track, où il a fourni plus de détails sur la façon dont ils ont vécu ce processus en interne.

“La plus grande question que nous avons dû résoudre était de savoir comment nous pouvions nous démarquer de la fouleComment pourrions-nous rester au-dessus du bruit et devenir une autre voiture entièrement électrique », a déclaré Castriota.

«Bientôt, tout le monde dans l’équipe a compris que cette voiture devait être une Mustang. Cela nous a conduit à faire de grands changements dans l’architecture du véhicule, d’énormes changements dans ses proportions et sa silhouette, et bien sûr aussi dans son groupe motopropulseur et sa performance “.

«J’ai eu l’honneur douteux de présenter la Mustang Mach-E aux présidents du Mustang Club. Disons qu’ils sont venus les bras croisés et le visage sérieux, mais au final ils ont compris qu’on ne leur enlève rien de ce qu’ils aiment dans cette voiture. C’est un autre cheval dans l’écurie. ”

Castriota a ouvert la porte pour maintenir la nomenclature Mustang pour tous ces véhicules qui respirent la performance. Il a également suggéré que Ford souhaite développer des versions plus sportives de la Mustang Mach-E, même s’il n’en est encore qu’à ses débuts.

