Il a une puissance de 457 chevaux et un couple maximal de 825 Newton mètres

Peut parcourir jusqu’à 42 kilomètres en mode 100% électrique

Le nouveau Ford Explorer 2020 arrive en Europe avec un moteur hybride rechargeable de 457 chevaux avec lequel il est capable de remorquer jusqu’à 2500 kilos. À l’intérieur, il peut accueillir jusqu’à sept passagers.



Il Ford Explorer 2020 arrive en Europe avec une mécanique hybride rechargeable sous sa peau qui en fait des modèles rivaux comme le Land Rover Range Rover PHEV ou l’Audi Q7. C’est donc l’un des modèles de plus que Ford met dans la mêlée à la suite de sa stratégie d’électrification agressive dévoilée lors du salon de Francfort 2019.

Ce SUV a obtenu la cote cinq étoiles la plus élevée de EuroNCAP.

FORD EXPLORER 2020: EXTÉRIEUR

Le Ford Explorer est un SUV de 5,06 mètres de long, 2 mètres de large et 1,78 mètre de haut. Son empattement est de 3,03 mètres.

En ce qui concerne l’esthétique, le Ford Explorer 2020 qui atteint l’Europe ne diffère guère de l’américain, au-delà de la présence de la prise de charge située sur l’aile avant gauche.

Au début, le SUV américain arrive sur notre marché avec la finition ST-Line, qui comprend, entre autres, des roues de 20 pouces avec une finition usinée noire, une calandre noire brillante et des barres de toit de la même couleur.

FORD EXPLORER 2020: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Ford Explorer 2020 il peut accueillir sept passagers répartis sur trois rangées de sièges. Il y a environ un mètre de hauteur dans chacun d’eux et plus d’un et demi d’espace pour les épaules et les hanches des occupants des première et deuxième rangées.

Les sièges avant sont réglables électriquement avec dix positions. Ils disposent également de chauffage et de ventilation, ainsi que d’une fonction de massage. Ceux de la deuxième rangée ont le chauffage, en plus du verre d’intimité qui s’étend à la troisième rangée et à la zone arrière.

Dans l’habitacle du véhicule américain, il y a cinq prises 12 volts, deux ports USB pour les première et deuxième rangées, 12 porte-gobelets et une climatisation à trois zones.

Le volant est chauffé. Le tableau de bord derrière est entièrement numérique et mesure 12,3 pouces.

L’écran tactile du système multimédia, qui est le SYNC 3, est placé verticalement et a une taille de 10,1 pouces.

La capacité du coffre varie de 123 litres avec tous les sièges activés et de 2274 dans le cas de ce rabattu ceux des deuxième et troisième rangées. Avec cinq sièges disponibles, le volume de chargement est de 1 137 litres.

FORD EXPLORER 2020: ÉQUIPEMENT

Il Ford Explorer 2020 présente divers assistants à la conduite. Du jeu, l’Active Park Assist 2, qui permet des manœuvres entièrement automatiques, le système d’information sur les angles morts avec Cross Traffic Alert, l’assistant de freinage en marche arrière, l’assistant de précollision avec freinage actif capable de détecter les piétons et les cyclistes, Régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go, reconnaissance du signal et centrage de voie.

Gué comprend dans le Explorer 2020 un système audio B&O haut de gamme de 980 watts avec 14 haut-parleurs.

Application FordPass propose de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur d’un véhicule électrifié. Cela inclut la possibilité de surveiller les niveaux de charge de la batterie, de trouver une station de charge, des journaux de voyage et de charge, et des fonctionnalités conçues pour aider les conducteurs à tirer le meilleur parti de leur charge en présélectionnant les temps de charge. Chargez pour mieux utiliser les tarifs d’électricité de votre véhicule, définissez les niveaux de charge souhaités et vous pouvez être informé de tout niveau de charge atteint.

FORD EXPLORER 2020: MÉCANIQUE

Il Ford Explorer 2020 est alimenté par un moteur hybride rechargeable avec 457 chevaux et un couple maximal de 825 Newton mètre de couple. La partie thermique est un V6 de 3,0 litres, tandis que l’électrique est composée d’un moteur, d’un générateur et d’une batterie de 13,6 kilowattheures.

La boîte de vitesses associée au moteur est une boîte automatique à dix rapports. Le système de traction est à traction intégrale et dispose d’un système de gestion du terrain avec sept modes de conduite différents.

La capacité de remorquage du véhicule est de 2 500 kilos.

Dans mode électrique il peut parcourir jusqu’à 42 kilomètres selon WLTP, le même protocole qui annonce une consommation moyenne de carburant de 3,1 litres aux 100 kilomètres et des émissions de 71 grammes de CO2 par kilomètre.

Le chargement complet de la batterie à partir d’une alimentation externe de 230 volts prend moins de 5 heures et 50 minutes, tandis que depuis la Ford Connected Wallbox en option ou une station de charge publique compatible avec le FordPass Charging Network prend moins de 4 heures. heures et 20 minutes.

FORD EXPLORER 2020: PRIX

Le prix du Ford Explorer 2020 en Espagne commence à 73300 euros.

