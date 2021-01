Le roi des pick-up devra se défendre du Tesla Cybertruck

Sa présentation est prévue mi-2022

Le Ford F-150 électrique est un véhicule en cours de développement. Son identité commerciale pourrait être le E-150, comme l’a révélé Carbuzz.com en janvier 2021. Sa présentation est prévue pour mi-2022 et les détails sur ses spécifications n’ont pas encore été dévoilés.



Même avant l’introduction du F-150 thermique de nouvelle génération en 2020, Ford a confirmé son intention de développer une variante tout électrique pour rivaliser avec des noms comme Tesla Cybertruck et Rivian R1T.

Le fabricant ne l’a pas encore confirmé, mais Carbuzz.com a trouvé un modèle connu sous le nom de “ Ford E-150 2021 ” sur le site Web de la NHTSA, la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis.

Jusqu’à présent, aucune donnée officielle sur les performances du nouveau F-150 électrique n’a été divulguée, mais la barre ne pouvait pas être plus haute car le public a déjà les performances du Cybertruck comme référence, qui a promis 800 kilomètres d’autonomie, capacité pour remorquer 6 300 kilos et une accélération de 0 à 96 kilomètres / heure en 2,9 secondes.

Jim Farley, directeur de l’exploitation de Ford, a déclaré dans une interview télévisée avec CNBC que le F-150 électrique verrait le jour “à la mi-2022” aux côtés de la variante entièrement électrifiée du Ford Transit. Il n’est pas encore clair s’il se réfère à sa présentation en tant que telle ou au début de sa commercialisation.

«Nous sommes numéro un sur le marché des camions et des fourgonnettes en Europe occidentale et aux États-Unis, et c’est notre opportunité. Nous nous électrisons et nous sommes une marque en laquelle les gens font confiance.

La référence électrique la plus récente pour Ford est le cas du Mustang Mach-E, un SUV entièrement électrique qui arrivera en Espagne début 2021 avec une puissance de 465 chevaux et une autonomie maximale de 600 kilomètres.

Le nouveau Ford F-150 thermique sera présenté le 25 juin, de sorte que ses lignes serviront de référence pour l’électrique, qui fera ses débuts deux ans plus tard.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 27/01/2021 E-150, nom possible. 06/02/2020 Premières informations sur le F-150 électrique

