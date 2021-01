Vendu exclusivement avec la carrosserie trois portes

Présente des ajouts esthétiques et une suspension spécifique

La Ford Fiesta ST lance une nouvelle édition limitée spéciale appelée «Edition» qui intègre une série de modifications esthétiques et d’améliorations dynamiques qui proviennent principalement de la main d’une suspension à bobine réglable. Le moteur est, encore une fois, le 1,5 EcoBoost trois cylindres et 200 chevaux.



Il Ford Fiesta ST C’est la version la plus sportive du véhicule utilitaire de marque ovale. Il ouvre en 2021 une édition spéciale limitée à 500 exemplaires en Europe qui a été baptisée “ Edition ”.

L’un de ses principaux rivaux est la Hyundai i20 N, car la Renault Clio RS ne sera pas le point de départ de cette génération du modèle. La Volkswagen Polo GTI peut également être considérée comme telle. La Toyota GR Yaris est au moins un cran au-dessus.

FORD FIESTA ST EDITION 2021: EXTÉRIEUR

Il Ford Fiesta ST Édition 2021 Il est proposé exclusivement avec une carrosserie à trois portes. Incorporer la couleur Bleu Azura standard, jusqu’à présent uniquement disponible contre paiement. Il a des éléments contrastés en noir brillant sur la calandre supérieure, les lunettes antibrouillard et le diffuseur arrière, ainsi que le toit, le becquet arrière, les jantes en alliage et les rétroviseurs. Ces derniers intègrent également des projecteurs qui affichent le logo ST au sol lors de l’ouverture des portes.

La calandre inférieure et le refroidisseur du turbocompresseur sont de couleur noir mat. Le logotype ST apparaît à différents endroits du véhicule.

Les jantes qui intègrent cette version ‘Edition’ du Ford Fiesta ST Ils mesurent 18 pouces avec un design à dix branches. Cependant, le plus intéressant est qu’ils sont en alliage et économisent près de deux kilos par rapport aux conventionnels. Selon Ford, ils offrent également plus de résistance aux chocs.

FORD FIESTA ST EDITION 2021: INTÉRIEUR

La cabine sport du Ford Fiesta ST va encore plus loin dans cette version «Edition» grâce aux détails effet fibre de carbone sur le cadre du tableau de bord et les éléments décoratifs du tableau de bord, y compris les cadres de sortie d’air.

Un effet chromé est également appliqué aux évents et au bouton de démarrage, qui est éclairé en rouge.

Le volant conserve sa base plate, bien qu’il soit fini en cuir, tout comme le frein à main et le pommeau du levier de vitesses. Ils arborent tous des surpiqûres bleues distinctives, de la même couleur que celle des garnitures de porte et des tapis de sol.

Les sièges sont Recaro chauffée et dotée d’un support lombaire réglable.

FORD FIESTA ST EDITION 2021: ÉQUIPEMENT

Il Ford Fiesta ST Édition 2021 propose un modem en standard FordPass Connect qui aide les conducteurs à planifier leurs déplacements grâce aux mises à jour de Trafic en direct. Depuis le smartphone lui-même, vous pouvez accéder au contrôle d’une série de fonctions du véhicule, telles que l’ouverture et la fermeture des portes, la vérification du niveau de carburant ou la vérification de la pression des pneus.

Le système d’infodivertissement est le Sync 3 de la marque ovale. Il s’affiche sur un écran tactile couleur de 8 pouces et est compatible avec les deux Apple CarPlay comme avec Android Auto.

Un port de chargement mobile sans fil est offert.

Parmi les aides à la conduite, l’option Cross Traffic Alert avec Active Braking fait ses débuts dans le modèle.

FORD FIESTA ST EDITION 2021: MÉCANIQUE

Le moteur du Ford Fiesta ST reste intact dans cette édition spéciale. Voici le trois cylindres EcoBoost de 1,5 litre avec 200 chevaux de puissance et un couple maximal de 290 Newton mètres.

L’accélération de 0 à 100 kilomètres / heure est obtenue en 6,5 secondes et la vitesse maximale est de 230 kilomètres / heure. La consommation moyenne selon WLTP est de 6,6 litres aux 100 kilomètres et ses émissions de 149 grammes de CO2 par kilomètre.

Le changement est une manuelle à six vitesses et le système d’entraînement, à l’avant.

L’une des grandes nouveautés présentées par la Ford Fiesta ST Edition 2021 est une suspension à bobine réglable dans les deux sens avec des boîtiers d’amortisseur à deux tubes en acier inoxydable et des ressorts revêtus de Bleu Performance de Ford. La hauteur du corps diminue de 15 millimètres à l’avant et de 10 millimètres à l’arrière. Vous pouvez choisir entre 12 rebonds et 16 paramètres de récupération.

Le système de freinage offre des disques avant ventilés de 278 millimètres et des disques arrière solides de 253 millimètres.

FORD FIESTA ST EDITION 2021: PRIX

Le prix de la Ford Fiesta ST Edition 2021 en Espagne est de 31 350 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 01/12/2021 Ford présente la nouvelle édition spéciale ‘Edition’ de la Fiesta ST.

