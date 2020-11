Disponible avec mécanique “ hybride doux ”, hybride, hybride rechargeable et à combustion

Le prix de départ du SUV en Espagne est de 29000 euros

La troisième génération du Ford Kuga arrive avec une apparence plus mature, des dimensions plus grandes et une large gamme mécanique qui comprend des moteurs “ hybrides doux ”, des hybrides à recharge automatique, des hybrides rechargeables, du diesel et de l’essence. Son prix de départ en Espagne est de 29 000 euros.



le Ford Kuga 2020 Il marque l’arrivée de la troisième génération du SUV du segment C de la marque ovale, qui est en vigueur depuis 2007. En 2013, le deuxième est sorti, qui a duré six ans. Là encore, le SUV d’origine américaine entre dans un segment de marché dans lequel il trouve des rivaux comme le Nissan Qashqai, le Peugeot 3008 ou l’Opel Grandland X.

le Ford Kuga C’est le troisième modèle le plus vendu de la marque en Europe, juste derrière la Fiesta et la Focus. En 2019, 161400 unités ont quitté les concessions de la firme ovale situées sur ce continent, 5% de plus que l’année précédente.

FORD KUGA 2020: EXTÉRIEUR

Le nouveau Ford Kuga 2020 Il a l’air très différent de son prédécesseur et rappelle vaguement la nouvelle Focus. C’est peut-être parce qu’il utilise la même plate-forme, l’architecture C2 globale de Ford, qui offre une plus grande rigidité en torsion et réduction de poids de 80 kilos par rapport au Kuga précédent. Cela ne l’empêche pas d’être plus long et plus large que cela, ainsi que plus bas. Sa longueur est de 4,61 mètres, sa largeur de 2,18 – miroirs inclus – et sa hauteur de 1,69.

L’avant du nouveau Ford Kuga Il est très similaire à la Ford Puma. Il propose des phares en lambeaux qui, de série, sont entièrement à led dans toutes les versions. Le reste de la silhouette a des formes arrondies jusqu’à atteindre un arrière plus conventionnel où le mot Kuga apparaît en grandes dimensions juste sous l’anagramme de la marque ovale.

Le nouveau Ford Kuga 2020 vous pouvez choisir parmi 11 couleurs de carrosserie différentes, y compris l’argent diffusé métallisé et l’orange Sedona.

Les roues sont de 17 pouces de la finition la plus basique, le titane, et de 18 pouces sur les deux premiers, ST Line et ST Line X. Ces derniers intègrent également une série d’éléments distinctifs qui rehaussent l’aspect sportif du véhicule.

FORD KUGA 2020: INTÉRIEUR

En plus d’une amélioration considérable en termes de qualité et de finitions, le nouveau Ford Kuga 2020 annonce jusqu’à 43 millimètres d’espace supplémentaire pour les épaules et 57 millimètres pour les hanches des sièges avant. Les occupants des sièges arrière bénéficient également de plus d’espace, où ils gagnent 20 millimètres pour les épaules et 36 millimètres pour les hanches.

La banquette arrière peut être déplacée longitudinalement, ce qui affecte la capacité du coffre à bagages. Cela peut aller de 500 litres à un peu plus de 600 litres. L’hybride rechargeable offre un coffre avec 70 litres de volume de chargement en moins. Le banc est divisé en un rapport 60/40.

Le nouveau Ford Kuga 2020 comprend un tableau de bord numérique. Il existe deux versions, un 7 pouces et un 12,3 pouces. Le système multimédia est la dernière évolution du SYNC de Ford et est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. L’écran sur lequel il est disponible est de 8 pouces. Il équipe également une borne de recharge mobile sans fil.

La technologie de modem intégré FordPass Connect est proposée, permettant à la voiture d’autoriser l’accès Wi-Fi à dix appareils maximum.

FORD KUGA 2020: ÉQUIPEMENT

Le nouveau Ford Kuga 2020 Il est proposé avec trois niveaux de finition différents, qui sont les Titane, le Ligne ST et le ST Ligne X.

De sa finition plus légère, il comprend des éléments tels que le rétroviseur intérieur électrochromique, le système d’entrée et de démarrage sans clé, les feux de jour, le système de charge par induction, le capteur de pluie, la climatisation, le réglage en hauteur des sièges avant, le capteur de stationnement avant et arrière, navigateur, SYNC 3 et modem.

le Ligne ST Il ajoute les jantes en alliage de 19 pouces, le kit extérieur sportif et le tableau de bord numérique de 12,3 pouces. Pour sa part, ST Ligne X Ajoutez le système audio B&O avec dix haut-parleurs, des sièges partiellement en cuir, des feux de route et de croisement automatiques, une vitre d’intimité, un accoudoir arrière, un moniteur de fatigue et des barres de toit noires.

L’application FordPass3 vous permet de localiser le véhicule, de contacter le service technique pour des travaux d’entretien ou de réparation ou de planifier les heures de charge dans le cas de l’hybride rechargeable. Il est également possible d’ouvrir et de démarrer la voiture avec le téléphone portable.

La liste des aides à la conduite pour Ford Kuga 2020 c’est assez large. Il propose des systèmes comme l’assistant de changement de maintenance dans la voie, l’alerte de collision avec freinage d’urgence ou les capteurs d’angle mort. Les versions automatiques peuvent ajouter l’assistant de stationnement, qui est même capable de gérer le changement par lui-même selon que vous devez avancer ou reculer. A cela s’ajoutent l’assistant de maintien de voie, l’activation des freins pour éviter de multiples collisions en cas d’accident, le régulateur de vitesse avec fonction Stop & Go et le limiteur de vitesse intelligent.

FORD KUGA 2020: MÉCANIQUE

le Ford Kuga 2020 Il propose une large gamme de moteurs, y compris l’essence, le diesel, un «hybride léger» et un hybride rechargeable.

Les essence sont 1,5 EcoBoost avec 120 et 150 chevaux. Dans les deux cas, le SUV Il est à traction avant et dispose d’une boîte de vitesses manuelle.

Parmi les Diesel, le premier est un 1.5 EcoBlue de 120 chevaux avec transmission manuelle ou automatique à huit rapports et traction avant. Ci-dessus se trouve le 2.0 EcoBlue de 190 chevaux, qui n’est proposé qu’avec une transmission automatique et une transmission intégrale.

Le “ doux-hybride ” est un Diesel 2.0 EcoBlue MHEV offert avec boîte de vitesses manuelle et traction avant. Lorsque le générateur électrique assiste le moteur thermique dans certaines phases, il a le droit d’afficher le label ECO.

le Ford Kuga hybrideLa version hybride non rechargeable combine un moteur à essence Atkinson de 2,5 litres, un générateur et une batterie lithium-ion de 1,1 kilowattheure. Celui-ci se recharge, selon la marque ovale, à la fois au freinage et au démarrage, et permet une autonomie allant jusqu’à 1000 kilomètres. La puissance de l’ensemble est de 190 chevaux, et il peut équiper à la fois un système de traction avant et la traction intégrale intelligente. La transmission est automatique et s’appelle Power-Split. Le constructeur s’assure qu’il est prêt à simuler les changements de vitesse d’une transmission automatique conventionnelle. La consommation moyenne approuvée est de 5,4 litres aux 100 kilomètres et ses émissions de 125 grammes par kilomètre de CO2.

Enfin, il y a le hybride rechargeable, qui a un moteur à essence à cycle Atkinson de 2,5 litres qui, avec l’entraînement électrique, génère une puissance de 225 chevaux. La batterie qui alimente la partie électrique est de 14,4 kilowattheures de capacité brute, et permet une autonomie en mode entièrement électrique de 56 kilomètres selon WLTP. Un chargeur de 3,6 kilowatts est inclus qui permet une recharge en autonomie complète en environ cinq heures. Cet appareil dispose également de quatre modes de conduite différents qui affectent la façon dont la batterie est utilisée. Ils sont EV Auto, EV maintenant, EV plus tard Oui Charge EV.

FORD KUGA 2020: TARIFS

Le prix de départ du Ford Kuga 2020 en Espagne, il est de 29 000 euros, un chiffre qui correspond à la version essence de 120 chevaux avec la finition Titane. L’essence de 150 ch démarre à 30 200 euros, tandis que le diesel plus léger démarre à 30 500 euros. Pour acquérir la version «hybride légère», vous devez payer un minimum de 32 100 euros. De son côté, l’hybride rechargeable démarre à 37.800 euros, tandis que le Diesel, plus performant, avec transmission intégrale et transmission automatique de série, le fait à partir de 37.550.

Le prix de l’hybride à recharge automatique n’a pas encore été publié.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 17/11/2020 Ford dévoile les détails de l’hybride auto-chargeant Kuga. 27/03/2020 Nous avons assisté à la présentation numérique nationale de Kuga 2020. 24/03/2020 La gamme et les prix du Kuga 2020 pour l’Espagne ont été dévoilés. 09/11/2019 Le Ford Kuga 2020 est présenté au salon de Francfort. 04/02/2019 Ford dévoile les premières données et images du Ford Kuga 2020.

