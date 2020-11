La version GT, la plus puissante, fera ses débuts sur le marché en 2021

Il atteindra les concessionnaires espagnols en avril 2021

Le Ford Mustang Mach-E est un SUV électrique développé par la marque ovale. Présenté en novembre 2019, son arrivée sur le marché espagnol est prévue pour avril 2021, un peu plus tard que prévu en raison des complications du COVID-19. Il dispose d’une autonomie maximale de 600 kilomètres dans l’une de ses versions et atteint jusqu’à 465 chevaux dans la plus capable, appelée GT, qui arrivera en Europe à la fin de 2021. Le prix de départ en Espagne est de 48 473 euros.



le Ford Mustang Mach-E 2021 C’est le nouveau SUV électrique de la marque ovale, et quand il arrivera sur le marché il rencontrera des rivaux comme le Jaguar I-Pace ou le Tesla Model Y.Il propose deux batteries de capacités différentes et présente la possibilité d’être un modèle à propulsion ou un transmission intégrale.

FORD MUSTANG MACH-E 2021: EXTÉRIEUR

Le nouveau Ford Mustang Mach-E 2021 Il a une longueur de 4,71 mètres, une largeur de 1,81 et une hauteur de 1,59. L’empattement, quant à lui, est de 2,98 mètres.

En termes d’esthétique, Ford a voulu être le plus fidèle possible à la Mustang de septième génération, ce qui est particulièrement évident dans le capot avant, dans le logo du véhicule visible sur la calandre aveugle ou sous la forme du optique arrière. La calandre se transforme en une qui ressemble à celle de la vraie Mustang dans la version plus performante, appelée GT.

est SUV La ligne sport varie les dessins des jantes que l’on peut voir sur la «voiture poney». Vous pouvez choisir parmi trois tailles différentes, à savoir 18, 19 et 20 pouces.

Il sera proposé en sept couleurs: Shadow Black, Iconic Silver, Rapid Red, Star White, Infinite Blue, Space White et Carbonized Grey. La liste est complétée par Grabber Blue, exclusif à la version First Edition, et Cyber ​​Orange, qui ne peut être porté que par la GT.

FORD MUSTANG MACH-E 2021: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Ford Mustang Mach-E 2021 Il se distingue notamment par la présence d’un tableau de bord entièrement numérique de 10,2 pouces. Il y a aussi un écran de 15,5 pouces en disposition verticale à partir duquel faire fonctionner le système d’infodivertissement. En dessous, il y a un contrôle physique rond.

Le volant multifonction a un design similaire à celui actuel Mustang, en plus de porter l’anagramme typique de ce véhicule.

le Ford Mustang Mach-E 2021 Il propose deux coffres, l’un situé à l’avant avec 100 litres de capacité et l’autre, le classique, qui en fournit un autre 402. L’avant a un bouchon en son fond pour pouvoir se vider.

FORD MUSTANG MACH-E 2021: ÉQUIPEMENT

La version propulsion du modèle est équipée de série de roues de 18 pouces, de feux arrière à LED au design spécifique, d’un tableau de bord numérique avec écran de 10,2 pouces, d’un système d’infodivertissement SYNC avec écran de 15,5 pouces, régulateur de vitesse adaptatif avec assistant de circulation, système d’ouverture de smartphone, ouverture du coffre mains libres, assistant de stationnement avec caméra à 360 degrés et système audio avec dix haut-parleurs. Les versions à traction intégrale ajoutent des roues de 19 pouces, des phares adaptatifs à technologie LED, des étriers de frein rouges, des sièges avant électriques à mémoire et des rétroviseurs avec capuchons contrastés.

En juin 2020, Ford a annoncé que le Mustang Mach-E Il comportera la technologie de conduite autonome du système Ford Co-Pilot 360 2.0, qui permettra au véhicule de se déplacer seul à l’aide de ses capteurs. Un capteur dans l’habitacle vérifiera que le conducteur ne cesse de faire attention à la route, car si ce système permettra une conduite mains libres, il nécessitera tout de même un certain degré de supervision humaine.

Le système sera disponible au troisième trimestre 2021 et pour l’instant, il n’a été confirmé qu’il sera efficace aux États-Unis, bien que la marque n’ait pas encore commenté une extension potentielle de cette technologie au reste du monde. En substance, c’est un pas dans la direction que vous avez déjà marquée Tesla avec son pilote automatique.

La technologie de conduite autonome est incluse dans le package d’assistance active que le conducteur peut acheter au moment de l’achat, bien qu’elle ne soit activée qu’en 2021.

FORD MUSTANG MACH-E 2021: MÉCANIQUE

le Ford Mustang Mach-E 2021 Il est proposé avec différentes configurations en termes de moteur et de batterie. Il existe des versions à propulsion et à transmission intégrale. La batterie peut avoir une capacité de 76 ou 99 kilowattheures. Les versions qui équipent la première sont appelées la norme, et ceux qui ont le plus grand, Gamme étendue.

le Ford Mustang Mach-E Standard de propulsion, avec un seul moteur sur l’essieu arrière, développe une puissance de 258 chevaux et un couple maximal de 415 Newton mètres. Accélère de 0 à 100 kilomètres / heure en 8 secondes et assure une autonomie de 450 kilomètres.

La version propulsive baptisée Extended Range est celle qui offre le plus d’autonomie, 600 kilomètres. Il développe une puissance de 285 chevaux et un couple maximal de 415 Newton mètres. Trace l’accélération de 0 à 100 à partir de la version Standard.

Les Transmission intégrale Mustang Mach-E, avec un moteur sur chaque axe, ils démarrent avec la version Standard, qui délivre 258 chevaux et un couple maximal de 565 Newton mètres. L’accélération de 0 à 100 kilomètres / heure s’effectue en 7 secondes et l’autonomie tombe à 420 kilomètres.

le Ford Mustang Mach-E Extended Range Il élève sa puissance à 337 chevaux et son couple à 565 Newton mètres, tandis que son autonomie monte à 540 kilomètres. Accélère de 0 à 100 kilomètres / heure en 5,1 secondes.

La version GT c’est le plus sportif. Lorsqu’il arrivera sur le marché fin 2021, il ne sera disponible qu’en quatre roues motrices. Sa puissance est de 465 chevaux, tandis que son couple maximal est de 830 Newton mètres. Accélère de 0 à 100 kilomètres / heure en 3,5 secondes. La batterie dans ce cas est de 88 kilowattheures, et assure une autonomie maximale de 500 kilomètres.

Selon ses derniers tests, Ford affirme que le Ford Mustang Mach-E Il est capable de régénérer jusqu’à 119 kilomètres d’autonomie avec seulement dix minutes de charge s’il utilise le réseau Ionity. Ces données se réfèrent à la version propulsion équipée d’une batterie à autonomie étendue.

FORD MUSTANG MACH-E 2021: PRIX

le Ford Mustang Mach-E Il a un prix de départ en Espagne de 48 473 euros, un chiffre qui correspond à la version propulsive équipée de la petite batterie. Ce même modèle avec la plus grosse batterie démarre à 56 277 euros. Les versions à traction intégrale démarrent à 55 773 euros pour la petite batterie et 64 903 euros pour la grosse batterie.

Le prix de la Ford Mustang Mach-E GT reste à confirmer.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/06/2020 Arrivée chez les concessionnaires espagnols en avril 2021. 24/09/2020 Ford révèle plus de détails sur la Mustang Mach-E GT et annonce qu’elle arrivera en Europe fin 2021. 20/08/2020 Ford annonce les prix pour l’Espagne de la nouvelle Mustang Mach-E 2021. 18/06/2020 Technologie de conduite autonome au troisième trimestre 2021. 06/10/2020 Ford annonce une couleur exclusive pour la version GT et sa date d’arrivée sur le marché. 19/05/2020 Possibilité de retard à 2021 en raison de Covid-19. 18/05/2020 La batterie Ford Mustang Mach-E peut régénérer 119 kilomètres d’autonomie en dix minutes. 28/01/2020 Premières livraisons, en décembre 2020. 10/12/2019 Ken Block participe à un spot publicitaire pour Mach-E. 18/11/2019 Ford révèle les données officielles et les photos du modèle. 15/11/2019 Photographies filtrées avant présentation. 14/11/2019 Nom définitif confirmé: Ford Mustang Mach-E. 18/10/2019 Date de soumission confirmée. 18/10/2019 Premières informations sur le SUV électrique basé sur la Ford Mustang.

