La Ford Puma ST 2021 est le billet d’entrée au monde des SUV du label Ford Performance. Il a une configuration spécifique et un moteur trois cylindres de 1,5 litre de 200 chevaux. Son prix de départ en Espagne est de 34 000 euros.



le Ford Puma ST 2021 est le nouveau modèle qui porte à cinq ceux conçus par Performance de Ford. Il a beaucoup en commun avec l’un d’eux, la Fiesta ST. Le reste de cet ensemble de véhicules spéciaux de l’Ovale sont les Ford Focus ST, Ford Mustang et Ford GT. De toute évidence, il s’agit de la version la plus performante de la Ford Puma, un modèle que nous avons testé sur SoyMotor.com avec le moteur à essence de 155 chevaux.

Aujourd’hui, il n’a pas de rivaux clairs dans le segment, puisque le Volkswagen T-Roc R est supérieur en termes de puissance et considérablement plus cher. Le futur Hyundai Kona N viendra combler ce vide.

FORD PUMA ST 2021: EXTÉRIEUR

Les mesures de Ford Puma ST Ils mesurent 4,23 mètres de long, 1,81 mètre de large et 1,53 mètre de haut. Sa bataille est de 2,59 mètres. Il est légèrement plus long que les autres versions du modèle en raison des pièces spécifiques qu’il comprend.

Esthétiquement, il est facile de reconnaître le Puma ST. Son devant comporte une grille noire brillante avec le logo ST sur son côté gauche. Sous le pare-chocs, il y a un séparateur noir avec l’inscription Performance de Ford. Selon la firme, il améliore le maintien aérodynamique de 80%.

Le toit et les boîtiers des rétroviseurs sont de couleur noire.

Les roues de 19 pouces sont de série et à travers elles, vous pouvez voir les étriers de frein rouges. Les passages de roue sont plus larges que dans le modèle conventionnel.

À l’arrière, il y a un becquet sur le toit, l’inscription “ Puma ” sur la porte du coffre en noir, un diffuseur d’air et une double sortie d’échappement située sur le côté droit de celui-ci.

Ford propose le Puma ST en Espagne en vert, gris ou noir.

FORD PUMA ST 2021: INTÉRIEUR

La touche sportive de l’extérieur du Ford Puma ST 2021 se déplace à l’intérieur. Par exemple, il possède un volant spécifique avec l’inscription ST dans sa partie inférieure. La jante du volant est épaisse et agréable au toucher. Parmi les commandes physiques des rayons centraux, il y en a une spécifique avec la lettre «S» pour passer en mode de conduite sportive.

Les sièges sont Recaro en série. Ce ne sont pas tout à fait des “ bacquets ” mais ils remplissent parfaitement en termes d’adhérence même en conduite dynamique. De plus, à aucun moment, ils ne deviennent inconfortables, ce qui est apprécié lorsque vous devez parcourir de nombreux kilomètres.

Derrière le volant il y a un tableau de bord numérique Standard de 12,3 pouces. Cela varie selon le mode de conduite.

L’écran du système multimédia est de 8 pouces. Ceci est la Ford Sync3 et est compatible avec Apple CarPlay Oui Android Auto. Sous l’écran, il y a une série de commandes physiques, et plus bas encore d’autres pour faire fonctionner la climatisation.

Devant le levier de vitesse se trouve la surface de chargement sans fil pour les mobiles. Lorsqu’il est utilisé, un avertissement est allumé sur l’écran multimédia.

Les pédales sont en aluminium.

La capacité de démarrage du Puma ST c’est le même que le reste des modèles, 456 litres. Ce chiffre comprend le double fond avec drain, une solution qui permet de le nettoyer à l’eau sans problème car il peut être drainé à travers. Il s’appelle Megabox et offre à lui seul 80 litres. Si les sièges arrière sont rabattus, ce qui peut être fait dans le rapport 60:40, le volume de chargement s’élève à 1216 litres.

FORD PUMA ST 2021: ÉQUIPEMENT

L’équipement standard du Ford Puma ST 2021 Il est livré de série avec des éléments tels que les sièges avant chauffants ou le volant et le système audio Bang & Olufsen avec dix haut-parleurs. Les vitres arrière teintées ou le système d’ouverture sans clé sont également livrés sans frais supplémentaires.

Entre le systèmes de sécurité de série, certains tels que l’alarme de changement de voie involontaire, l’avertissement de fatigue du conducteur, les assistants de freinage et de démarrage en côte, l’avertissement de collision frontale, les commandes de traction et de stabilité ou les phares à DEL.

le Paquet technique Il a un prix de 1300 euros et comprend des systèmes tels que le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul, le détecteur d’angle mort, le détecteur de véhicule en marche arrière ou les capteurs de stationnement avant et arrière.

le Paquet de performance nécessite le paiement de 1000 euros de plus et comprend le différentiel à glissement limité et le ‘Launch Control’.

Le portail à ouverture électrique est un autre supplément qui coûte 450 euros.

Le toit panoramique est au prix de 1 000 euros.

FORD PUMA ST 2021: MÉCANIQUE

La Ford Puma ST 2021 équipe un moteur turbo EcoBoost Essence de 1,5 litre avec trois cylindres et 200 chevaux de puissance avec un couple maximal de 320 Newton mètre.

Il est disponible avec une boîte manuelle à six rapports et une traction avant.

Il atteint une vitesse maximale de 220 kilomètres / heure et accélère de 0 à 100 en 6,7 secondes.

C’est le même moteur que dans le Ford Fiesta ST, avec la même configuration et la même puissance. La Puma ST en tire 30 Newton mètres de plus, mais la Fiesta ST est légèrement plus rapide, complétant 0-100 en deux dixièmes de seconde de moins.

C’est facultatif un Différentiel à glissement limité LSD à l’avant conçu pour minimiser le sous-virage et, par conséquent, améliorer les virages. Cela fonctionne en conjonction avec le contrôle vectoriel de couple, qui applique une force de freinage à la roue avant intérieure pour rendre la voiture plus stable.

La barre de torsion sur la suspension arrière est 50% plus rigide que sur le Ford Puma d’origine et 40% de plus que la Ford Fiesta ST pour une plus grande stabilité. Il combine des ressorts spécifiques avec des amortisseurs à double tube Hitachi, avec des butées de choc préparées pour des charges élevées sur la suspension.

L’adresse du Puma ST est configuré pour être plus direct que dans le cas du Fête ST.

Le poids de la voiture est de 1 358 kilos.

Le système de freinage intègre des disques plus gros que le Puma conventionnel. L’extrémité avant mesure environ 325 millimètres et l’arrière 271.

FORD PUMA ST 2021: IMPRESSIONS DE CONDUITE

FORD PUMA ST 2021: PRIX

La Ford Puma ST 2021 est disponible en Espagne à partir de 34.000 euros avec 3.250 campagne.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 20/11/2020 Nous avons assisté à la présentation nationale de la Ford Puma ST. 24/09/2020 Présentation de la Ford Puma ST. 08/06/2020 La date de présentation de la Ford Puma ST est confirmée. 06/08/2020 Essai Ford Puma ST chassé au Nürburgring. 05/01/2020 Ford dévoile le premier teaser de la Puma ST. 22/01/2020 La nouvelle Ford Puma ST sera présentée tout au long de cette année.

