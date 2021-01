La marque a donné plusieurs unités du pick-up pour aider dans la région de Guadarrama

Le projet a eu la collaboration du pilote Rubén Gracia

Au cours de ces jours, Ford Espagne a mis plusieurs unités de Rangers à la disposition de différents niveaux de Guadarrama pour les aider dans diverses tâches après le passage de la tempête Filomena.



Le passage de la tempête Filomena a fait des ravages sur Madrid, surtout lors de la réalisation de voyages quelle que soit leur nature. Par conséquent, des initiatives telles que Ford Espagne sont appréciés. La firme de l’ovale a cédé plusieurs unités du Ranger à différents niveaux de Guadarrama pour aider dans la région.

Avec la collaboration du quintuple champion espagnol des rallyes tout-terrain, Ruben Grace, une Ford Ranger Wildtrak pour la mairie et l’hôpital de Guadarrama afin de transporter les professionnels de la santé sur leur lieu de travail. UNE Ranger Thunder au centre de santé de Guadarrama afin que les médecins et autres personnels infirmiers puissent s’occuper des urgences qui surviennent pendant ces jours. Outre Rubén Gracia lui-même, le maire de Guadarrama, Diosdado Soto, et Antonio Chicote, responsable de la communication de Ford Espagne, ont assisté à la cérémonie de remise de ce dernier véhicule. Enfin, un Ford Ranger Raptor L’équipe de bénévoles coordonnée par Rubén Gracia lui-même a également été affectée au transport des toilettes dans toute la Sierra de Guadarrama. Cette unité a également été en charge de transporter les femmes enceintes qui en avaient besoin et de collaborer pour que les pharmacies puissent ouvrir le plus normalement possible.

Ford Espagne Elle fait également écho à l’initiative «SOS 4×4 Madrid», qui est proposée pour transporter des véhicules tout-terrain à tous ceux qui doivent se rendre à l’hôpital, que ce soit pour des raisons médicales ou professionnelles.

Il Ford Ranger C’est le pick-up le plus vendu en Europe, et dans le cas de sa version Ravisseur, que nous avons testé sur SoyMotor.com, dispose d’un moteur EcoBlue Diesel 2.0 litres de 213 chevaux qui fait ressortir le meilleur en soi grâce à un développement général du véhicule réalisé par Ford Performance.

