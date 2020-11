Parlez de moteurs voitures est un sujet qui passionne tous les fans de sport automobile, et il est bien connu que le V8 Les Ford sont l’un des moteurs préférés des amateurs de vitesse. Cependant, aujourd’hui, ces types de moteurs sont en danger de disparition, car le passage aux voitures électriques a conduit les constructeurs à utiliser de petits moteurs et systèmes support électrique.

La bonne nouvelle est que Gué il ne retire pas son doigt de la ligne et refuse de laisser partir son V8, affirmant que, pour l’instant du moins, le moteur V8 de ses véhicules restera immobile.

Il est vrai que les voitures électriques et leurs versions hybrides contribuent à la préservation de l’environnement et réduisent l’impact environnemental par rapport aux voitures à combustion. Cependant, les pétroliers ne sont pas encore prêts à accepter les systèmes d’assistance électrique et Ford le sait.

Ford Mustang Shelby GT500. / Photo: avec l’aimable autorisation de Ford.

Selon les informations de Motorpasión, Kumar galhorta, vice-président de Ford Motor Company et président de la région nord-américaine, a déclaré dans une interview avec Ford Authority que le moteur V8 de signature ovale restera actif au moins dans un avenir proche et que, bien qu’à ce moment la transition des moteurs ait déjà lieu De la combustion à l’électrique, l’offre de moteurs à combustibles fossiles restera pour l’instant, du moins jusqu’à ce que les coûts des batteries et la réglementation le permettent.

Ce qui précède ne signifie pas que Ford refuse de faire partie de la mobilité électrique, au contraire, la firme ovale est déjà plongée dans ce segment avec le lancement de la Ford Mustang Mach-E et l’annonce du lancement d’un Ford F-150 entièrement électrique.

Peu de gens peuvent se permettre d’avoir des voitures électriques et des moteurs V8, alors Ford est fier d’être l’un des rares constructeurs au monde à continuer de miser sur ces moteurs bestiaux et à garder pour l’instant toute sa main-d’œuvre V8 actuelle, y compris le déjà connu 5,0 litres Coyote, 6,2 litres Boss, 7,3 litres Godzilla, 5,2 litres Vodoo, 5,2 litres Predator suralimenté et 6,7 litres Power Stroke Scorpion.

