Lucas Ordóñez a été le premier pilote «virtuel» à avoir fait le saut pour devenir un véritable pilote professionnel. Tout cela grâce à une compétition mondiale de PlayStation et de son jeu Gran Turismo, en collaboration avec Nissan et la GT Academy. Mais, pouvez-vous imaginer que le passage du monde virtuel au monde réel est donné par une voiture?



Depuis l’acte de Lucas – en 2008 – jusqu’à aujourd’hui, les jeux de course virtuels ont beaucoup évolué. Des pistes spéciales ont été créées, ainsi que la reconstitution des grands circuits, mais surtout, des voitures fantastiques et spectaculaires ont été créées avec l’aide des départements style et R&D des marques.

L’une des meilleures équipes de course virtuelles, Fordzilla Esports, a conçu l’Extreme P1. On a parlé de cette voiture virtuelle en août et on recommence maintenant car, avec l’aide des techniciens Ford, ils voulaient faire le pas inverse, le rendre réel! Une voiture créée par des joueurs pour des joueurs.

La voiture a été conçue conformément aux demandes des joueurs. Près de 250000 “ gamers ” ont voté, via Twitter, comment ils voulaient la voiture: biplace, moteur central, etc.

Pour honorer ses origines, tout design est virtuel. Les gens qui y ont travaillé ne se sont pas rencontrés ni vus; En raison de la pandémie, ils ont télétravaillé ensemble… et ils ont créé la voiture en seulement sept semaines.

La Fordzilla P1 a un extérieur conçu par l’espagnol Arturo Ariño et l’intérieur, l’œuvre de Robert Engelmann; ils travaillent tous les deux dans le département de design de Ford. Il est construit autour d’un châssis monocoque et possède un couvercle transparent; un style GT haute performance et des passages de roues spectaculaires et avec la zone arrière, qui comprend un diffuseur, vu. L’intérieur a des panneaux LED qui signalent l’état de la piste et offrent une vision périphérique; le volant a un grand écran pour que le conducteur puisse consulter toutes les données dont il a besoin, tandis que le conctor adopte la position typique d’un F1.

Il mesure 4,731 mètres de long sur deux mètres de large tandis que la hauteur reste aux portes de 90 centimètres et les pneus sont de 21 pouces. Ford et Fordzilla ne parlent pas de mécanique, l’important a été le processus de conception, l’ouverture de la voie.

Chez Ford, ils sont fiers de lui. C’est sa première voiture virtuellement conçue. Le premier réalisé par une équipe qui ne se connaissait pas et qui travaillait à distance. Et fait en deux fois moins de temps. L’expérience aura des applications dans le futur.

Ne vous attendez pas à le voir fabriqué en petites séries, mais il apparaîtra sûrement dans les expositions et les salons.

