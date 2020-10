Dans le but d’encourager et d’ouvrir la voie aux prochaines générations de pilotes de la région, un nouveau championnat de sport automobile commence: le Formula Americas Super GP.

Ce tournoi est une fois la Formule BMW Americas et renaît grâce à la collaboration entre l’Américain Jonathan N. Lewis et le Mexicain Flavio Abed, des managers à la réputation dans leur pays.

Le championnat aura deux saisons – hiver et été – en 2021. La première phase se déroulera de janvier à mai et la seconde de juin à octobre, une belle opportunité pour les pilotes de karting âgés d’au moins 14 ans. Dans certaines courses, il partagera avec la FIA Formula 4 NACAM et la Mercedes Cup.

Quant aux voitures, elles sont toutes propriété du championnat et pour garantir l’égalité et l’équité entre tous les participants, elles seront configurées par l’ingénieur catégorie et seront tirées au sort à chaque épreuve. Ce format cherche à exalter le talent de chaque pilote et sa persévérance.



Quant aux voitures, elles sont de formule et toutes ont un moteur BMW et un châssis en carbone.

En dialogue avec F1Latam.com, Flavio Abed a commenté: «Nous sommes très heureux et enthousiasmés par le lancement de ce championnat, qui sera la possibilité pour tous les karters qui terminent leur carrière ou envisagent de poursuivre leur carrière dans les voitures de formule, de un coût fixe sans dépenses au-delà de ce qu’un budget normal pourrait coûter.

Une saison en F4 aux États-Unis coûte 250 000 $. Avec nous en Formule Americas, cela coûtera 100000 $ US et aura tout inclus: des pneus, une voiture identique aux autres participants, le même moteur

“, a conclu l’homme d’affaires mexicain.

En ce qui concerne la cagnotte, l’organisation a établi un total de 325 000 $ US par saison. Le gagnant de chaque événement recevra 10 000 USD et paiera jusqu’à la cinquième place. Le champion de chaque saison recevra un prix de 75 000 $ US et chacun recevra également une bourse pour la catégorie suivante, la FIA Formula 4 NACAM.

Calendrier indicatif – Formula Americas Super GP – Hiver 2021:

• 9-10 janvier: Journées d’essais officiels, MSR Houston, Texas

• 23-24 janvier: Circuit of the Americas (COTA) Austin, Texas

• 27-28 février: Autodromo Monterrey, Mexique

• 27-28 mars: Autodrome Emerson Fittipaldi, Mérida Yucatán, Mexique

• 17-18 avril: NOLA Motorsports Park, Nouvelle-Orléans, Louisiane

• 22-23 mai: Homestead-Miami Speedway, Homestead, Floride

Par le passé, la Formule BMW a été le foyer de grands pilotes tels que Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Felipe Nasr, Robert Wickens, Marcus Ericsson et Esteban Gutiérrez, entre autres.