Cette action sert à formaliser l’alliance stratégique des deux catégories

L’objectif est de promouvoir l’utilisation des véhicules électriques pour lutter contre le changement climatique

La Formule E devient actionnaire minoritaire d’Extreme E, la nouvelle catégorie de SUV électriques qui débutera ses activités l’année prochaine. Cette union marque l’alliance stratégique entre les deux pour arrêter le changement climatique, accélérer la transition vers l’électromobilité et jeter les bases d’un changement dans le sport automobile.



Il y a à peine une semaine, l’Extreme E était officiellement présenté, la nouvelle catégorie qui, dans un premier temps, prévoyait de débuter son chemin dans le sport automobile en janvier, mais devra enfin attendre mai pour le covid-19. Dans le but de sensibiliser à l’impact de l’homme sur l’environnement, certains pilotes comme Lewis Hamilton ou Nico Rosberg ont déjà annoncé qu’ils auront leur propre équipe dans la catégorie.

La Formule E, qui débutera sa prochaine saison en janvier et la première en tant que Championnat FIA, a investi dans l’Extrême E. Les deux catégories vont unir leurs forces pour favoriser le développement des véhicules électriques et la mobilité durable, lutter contre la le changement climatique et assurer le changement pour les prochaines générations.

A priori, les deux championnats sont différents l’un de l’autre. La Formule E rivalise avec les monoplaces dans les rues des principales villes du monde. L’Extreme E, pour sa part, est un rallye-raid qui va s’affronter dans des écosystèmes reculés. Cependant, ils sont différents, mais complémentaires, comme l’ont annoncé leurs dirigeants.

Jamie Reigle, directeur exécutif de la Formule E a souligné la collaboration entre les deux catégories. Les deux ont des objectifs communs et considèrent qu’il est temps pour eux de s’unir contre le changement climatique, bien que strictement sportifs, ils restent indépendants.

«La Formule E et l’Extrême E se démarquent comme des sports qui ont été fondés dans un but précis. Alors que nous courons tous les deux pour un avenir meilleur, un partenariat stratégique avec Extreme E est une progression naturelle pour la Formule E. Nous unissons nos forces dans notre combat. contre le changement climatique, alors que chacun poursuit ses parcours sportifs indépendants et complémentaires », a commenté Reigle dans un communiqué.

Reigle, qui était jusqu’à présent PDG de Formule E, siégera également au conseil d’administration d’Extreme E. À cet égard, il s’engage à rendre la collaboration entre les deux catégories aussi réussie que possible.

“C’est un honneur pour moi d’être invité à rejoindre le conseil d’administration d’Extreme E et je m’engage à avoir le plus grand impact pour les deux sociétés, alors que nous éclairons le monde avec le pouvoir transformateur de la course électrique”, a-t-il ajouté.

D’un autre côté, Alejandro Agag, fondateur et président de Formule E et directeur exécutif d’Extreme E, avoue que son objectif a toujours été que les deux catégories travaillent ensemble, malgré leurs différences.

«J’ai toujours eu l’intention que la Formule E et l’Extrême E travaillent en étroite collaboration, diffusant le message de l’électrification, de l’environnement et de l’égalité. Les deux catégories sont très différentes, mais partagent un objectif commun alors qu’elles se combattent pour contrer. le changement climatique », a-t-il ajouté.

De même, il souhaite la bienvenue à Reigle au conseil d’administration et est convaincu que les deux seront en mesure de faire du bon travail et de maintenir l’élan des deux catégories électriques.

«Je voudrais souhaiter la bienvenue à Jamie au conseil d’administration de l’Extreme E et j’ai hâte de continuer notre travail ensemble, cette fois pour tirer parti de cette séquence chaude et libérer tout le potentiel d’Extreme E», a déclaré Agag pour conclure.

