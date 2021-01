Après une saison difficile, on peut enfin dire adieu à 2020. C’est une année qui nous a mis à l’épreuve individuellement, mais aussi en équipe. C’est pourquoi nous avons voulu terminer l’année en résumant ce que cette année a signifié pour nous.



Notre année 2020 a commencé avec l’idée de préparer les compétitions que nous avions programmées en août. A la veille de l’obtention du classement FSS et FSG, nous avons cherché le moyen idéal pour notre équipe de se préparer, et finalement la décision a été prise de réaliser une série de “ quiz ” simulés pour être prêt pour les derniers qui auraient lieu fin janvier. C’était une mesure assez productive, car nous avons obtenu de très bons résultats et, pour la deuxième année consécutive, l’équipe s’est qualifiée en Formula Student Spain et Formula Student Germany.

Malgré la bonne ligne que l’équipe suivait, à la mi-mars, au début de la période de fabrication, en raison de la pandémie de covid-19 et de ses représailles correspondantes, nous avons été contraints d’arrêter tout sorte d’activité d’équipe, ce qui était assez frustrant au début, car tout le travail de plusieurs mois semblait avoir été gaspillé. Malgré les obstacles engendrés par le confinement, l’équipe a finalement réussi à se remettre. Nous avons commencé à travailler virtuellement dans la voiture, en nous adaptant à des circonstances auxquelles nous ne pourrions jamais imaginer devoir faire face.

Pendant la période de détention, nous avons reçu de dures nouvelles. Les compétitions ont été annulées! Malgré le revers que cela a entraîné, l’équipe n’est pas restée les bras croisés et nous avons entamé une réorganisation de l’équipe qui signifierait passer du statut de Formula UC3M à MAD Formula Team, un changement non seulement de nom mais aussi de façon de travailler.

En raison de la pandémie et des mesures restrictives, nous avons également profité de l’occasion pour entamer le processus de sélection des nouveaux membres avant toute année. Ce processus de choix des nouveaux ajouts à l’équipe pour la nouvelle saison a commencé en juin et a duré jusqu’au début du mois d’août. Il se composait de trois phases avec un examen final et quelques semaines de tests. Grâce à ce processus de sélection, tous les nouveaux membres sont arrivés plus préparés et intégrés que jamais.

Pendant l’été, nous laissons tout prêt pour commencer le cours plus organisé que jamais. Tous les différents processus impliqués dans la conception, la fabrication et les tests de la monocoque sont spécifiquement organisés par phases en fonction de chaque département, et pour cette nouvelle saison nous avons avancé tous les délais pour chacune de ces phases afin que notre voiture soit prête selon les besoins. dès que possible. Ce délai nous permet de nous protéger un peu le dos en cas d’éventuelles restrictions de mobilité du fait des mesures pandémiques, ainsi que des limitations concernant le nombre de personnes pouvant travailler ensemble dans la voiture, etc.

Suite aux annulations des compétitions 2020, la décision a été prise de commencer les travaux sur la voiture 2021. Cela signifie que la voiture 2020, la MFTC3, ne serait pas en compétition dans la vraie vie. Pour cette raison, il a été décidé de commencer par le développement du modèle virtuel de la voiture pour le jeu vidéo populaire Assetto Corsa. Cette voiture est disponible gratuitement et nous a permis de concourir en 2020, quoique virtuellement.

Bref, MAD Formula Team a terminé cette année particulière qui a été 2020 en essayant de s’adapter au mieux à la situation actuelle, mais avec la satisfaction, dans les limites établies, de ne s’être arrêté à aucun moment et malgré les nombreuses difficultés rencontrées. alternatives et moyens de continuer à atteindre les objectifs.

Cette année, qui a laissé de grosses pertes notables de sponsors, l’autofinancement de l’équipe a été plus important que jamais pour atteindre les objectifs financiers nécessaires à la fabrication de la voiture, à travers la vente de “ merchandising ” et d’autres produits comme la loterie de Noël. , qui a réalisé un profit sur leur vente.

Pour cette raison, cette année, nous remercions particulièrement toutes les entreprises qui ont continué à nous faire confiance et à nous soutenir une année de plus, et celles qui ont voulu rejoindre l’équipe et profiter de l’expérience MAD Formula Team avec nous, avec une mention spéciale à AWS, à laquelle Nous accueillons cette année à bras ouverts comme l’un de nos principaux sponsors.

Mais, surtout, nous avons terminé l’année avec envie de commencer la suivante et d’y faire face avec beaucoup d’ambition et d’envie de compétitionner.

Si vous souhaitez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard