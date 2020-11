Non, ce n’est pas le Ford F-150 ou une édition spéciale Ford, c’est en fait un nouveau pick-up chinois qui ressemble à l’emblématique pick-up américain.

Le nouveau pick-up fera ses débuts très prochainement sur le marché asiatique et il s’agit du Foton Da Jiang Jun.

Le camion fabriqué par l’entreprise Photon sera présenté dans le prochain Salon de l’auto de Pékin, qui aura lieu le 26 septembre, où le ramassage sera connu dans son intégralité.

Le nom est Da Jiang Jun, qui en espagnol se traduit par le grand général.

Personne ne peut nier la forte ressemblance avec la camionnette la plus vendue en Amérique. En gros, le constructeur chinois s’est totalement inspiré du modèle américain pour construire son pick-up robuste.

Foton est l’un des constructeurs chinois les plus méconnus d’Europe. Néanmoins, son portefeuille d’activités est très large et dans les pays du nord de l’Europe, il s’est fait une niche grâce à ses bus et camions.

Voir ce post sur Instagram

Le Foton Raptor La marque d’origine chinoise a présenté un pick-up puissant assez similaire au camion emblématique de l’ovale nord-américain, c’est le Foton Da Jiang Jun G9, un véhicule puissant que son nom se traduit par “le grand général” et qui est trouvé totalement inspiré par le Ford F-150 Raptor. Quant à son design, il est totalement inspiré du F-150 Raptor, mais il diffère dans certains détails tels que ses phares légèrement plus grands, sa calandre sera vérifiée et elle portera le nom Foton partout au centre, ainsi que ses ailes plus prononcée, alors que son arrière et son intérieur n’ont pas encore été révélés. En revanche sur le plan mécanique, ses données ont été peu révélées, mais on sait qu’il sera beaucoup moins puissant que le F-150 Raptor, puisqu’il aura un moteur de 2,0 litres et 238 ch; un moteur diesel de 2,0 litres et un moteur diesel de 2,5 litres. Pendant ce temps, sa présentation officielle aurait lieu entre le 26 septembre et le 5 octobre, jours où aura lieu le Salon de l’auto de Pékin. #foton # fotón #fotonpickup #fotonchina # fotong9 #fotondajiang # fotondajiangjung9 #dajiang #dajiangjun # dajiangjung9 #ford # fordf150 # fordf150raptor # fordf150raptorsvt # fordf150raptinespourdf150raptor201750raptorsvt # fordf150trucksshirtpourdf150raptor201750raptorsvt # fordf150trucksshirt #carnews #carnews

Un post partagé par Mundo de Carros Colombia (@carsworldcolombia) le 16 septembre 2020 à 22h27 PDT