Date publiée: 1 septembre 2020

Le patron de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, a salué la «formidable expérience» de Pierre Gasly lors du Grand Prix de Belgique, qui a également été reconnu par les fans de F1.

Gasly a été élu pilote du jour pour ses exploits à Spa, une récompense qui a certainement été méritée lors d’un week-end particulièrement émouvant.

Un an plus tôt, le Français est arrivé à Spa après avoir été rétrogradé de l’équipe senior appartenant à Red Bull à leur sœur Toro Rosso, comme AlphaTauri a ensuite été nommé, car ses performances aux côtés de Max Verstappen n’avaient pas été à la hauteur.

Puis Gasly a enduré l’horreur de son ami et rival de la série junior, Anthoine Hubert, victime d’un accident mortel lors d’une course de F2 – une tragédie qui était dans l’esprit des pilotes 12 mois plus tard.

Cette fois, cependant, Gasly a quitté la Belgique, se sentant beaucoup plus heureux après avoir terminé P8 grâce à une conduite stellaire – sa stratégie contraire lui a fait courir P4 pendant un certain temps avant de baisser la commande quand il s’est arrêté pour des pneus neufs puis de remonter dans le points.

Le joueur de 24 ans s’est de nouveau retrouvé devant son coéquipier Daniil Kvyat, qui a commencé et terminé P11 tandis que Gasly a amélioré quatre positions sur sa place de grille.

Tost a expliqué: «Nos deux pilotes ont pris un très bon départ et Pierre a immédiatement commencé à doubler les voitures de tête, remontant en P8.

«Après la chute d’Antonio Giovinazzi qui a fait sortir la voiture de sécurité, nous avons décidé de laisser Pierre sur le pneu dur car pour notre stratégie, il était trop tôt pour l’opposer.

«Pierre a fait un très bon travail en défendant sa position jusqu’à ce que d’autres pilotes parviennent à le dépasser avec des pneus plus frais, alors nous l’avons opposé pour les médiums au 26e tour.

«Il a ensuite entamé un retour en compétition pour combler l’écart et a pu dépasser Haas, Ferrari et Racing Points pour terminer en huitième position.

«C’était une conduite fantastique de la part de Pierre et sans la Safety Car, notre stratégie de commencer sur les pneus durs aurait été encore plus payante car je pense que Pierre aurait pu terminer plus haut dans l’ordre.

Tost attend maintenant avec impatience le Grand Prix d’Italie à Monza où il dit «nous avons de très bons souvenirs» – c’est-à-dire la victoire en 2008 lorsque le triomphe de Sebastian Vettel sous la pluie depuis la pole position signifie qu’il est devenu, à l’époque, le jeune vainqueur de la course de F1 à l’âge de 21 ans.

