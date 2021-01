Le manager français a été directeur général adjoint du Dakar entre 2005 et 2011

Il a également négocié des accords avec des organisateurs d’événements dans les années 2000.

Il est confiant de faire passer le WEC au niveau supérieur avec le changement de règle de 2021

Frédéric Lequien sera le nouveau patron de Le Mans Endurance Management. Le manager français remplacera Gérard Neveu et aura pour objectif de faire passer le WEC au niveau supérieur en 2021, année où la catégorie fait face à des changements avec l’arrivée des hypercars.



Lequien possède une vaste expérience dans le monde automobile, issue de la négociation avec les promoteurs et circuits locaux d’Eurosport International dans les années 2000. De plus, entre 2005 et 2011, il a été directeur général adjoint et porte-parole du Dakar.

Une décennie plus tard, Lequien dirigera Le Mans Endurance Management – LMEM – et avec sa direction, il espère attirer de nouvelles marques dans leurs disciplines dès l’année prochaine. Le WEC entre dans une nouvelle ère en 2021 et espère être tout aussi exigeant et intéressant.

“Je suis très fier et reconnaissant de rejoindre le LMEM. Le WEC et l’European Le Mans Series sont deux championnats renouvelés et nous voulons continuer à être une combinaison attrayante pour attirer l’intérêt des équipes privées. Nous sommes impatients de continuer à être une compétition difficile aujourd’hui. comme dans le futur », a reconnu Lequien dans un communiqué.

Le président de la Commission Endurance de la FIA, Richard Mille, est convaincu que la nouvelle direction de Lequien maintiendra le WEC au sommet de la course automobile. 2021 sera une année de changements et ils espèrent les réaliser de la meilleure façon possible.

«Je souhaite à Frédéric le meilleur dans son nouveau rôle de directeur de Le Mans Endurance Management. À bien des égards, 2021 marque un nouveau chapitre pour le sport et je suis convaincu que sa nouvelle direction permettra au WEC de rester au top et je suis Je suis sûr qu’avec ce nouveau directeur, il ira mieux », a déclaré Mille pour conclure.

