Alpine CTO voit beaucoup de développement possible d’ici 2021

Le Britannique est clair sur la direction à suivre

La saison 2021 sera la dernière sous le règlement actuel, bien qu’il y ait quelques changements dans le règlement. Pat Fry estime que, même si ce ne sera pas une révolution, des modifications importantes seront observées dans les voitures et pas seulement dans le fond plat des voitures.



Dans un souci d’économie, le développement a été gelé pour 2021. La F1 courra en 2021 avec des voitures presque identiques à celles de la saison dernière. Cependant, le directeur technique d’Alpine Pat Fry dit qu’ils voient beaucoup de place pour le développement dans l’équipe.

“Bien que les différentes parties de la voiture soient homologuées et ne puissent pas être modifiées, en réalité une petite personnalisation est encore autorisée. Vous ne pouvez pas fabriquer une voiture neuve, mais vous pouvez en fabriquer une moitié neuve. Nous examinons actuellement ce que nous pensons avoir du sens et essayons de faire de notre mieux », a déclaré Fry à l’édition néerlandaise de Motorsport.com.

L’aspect principal dans lequel les modifications seront autorisées sera dans le fond plat pour réduire l’appui d’appui de 10% et avec lui, la pression sur les pneus. Fry prévient que l’impact des changements ne doit pas être sous-estimé et informe que la commande sera décidée en fonction de la gestion de ces changements par les équipes. De plus, il souligne que McLaren pourra peut-être changer plus d’aspects de sa voiture en passant de Renault à Mercedes.

«Le changement sur le fond plat semble être un petit changement mineur, mais cela change radicalement l’aérodynamisme à l’arrière de la voiture. Je suppose que McLaren peut changer un peu plus avec le changement de moteur, ce qui signifie que beaucoup d’autres peuvent changer. parties de la voiture », a-t-il expliqué.

Même avec les limites, Fry révèle qu’Alpine se concentre sur chaque détail infime. De plus, l’équipe est claire sur la direction qu’elle souhaite prendre en termes de développement de la voiture non seulement pour 2021, mais aussi pour 2022. Le Britannique estime que du travail peut être fait dans de nombreux domaines.

«Hormis le becquet, le châssis, le moteur et la boîte de vitesses, nous voulons en revoir la plus grande partie. Je pense que tout le monde voudra le faire. Notre direction de développement de l’aérodynamique est solide dans la philosophie et ce que nous en attendons et nous devons nous appuyer Nous avons essayé de nous appuyer sur la philosophie que nous avions déjà. Il y a encore beaucoup de place pour faire les choses dans les règles“, A expliqué Fry pour terminer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard