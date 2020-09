Date publiée: 3 septembre 2020

Esteban Ocon pense que Renault est maintenant dans la bataille pour la P3 du championnat des constructeurs après leur double-points à Spa.

Daniel Ricciardo a mis sa R.S.20 P4 sur la grille du Grand Prix de Belgique, tandis qu’Ocon a qualifié P6 pour assurer la meilleure performance de qualification de Renault depuis son retour en Formule 1 en tant que constructeur.

Et ils ont certainement gardé cette forme en course alors que Ricciardo a franchi la ligne d’arrivée en P4, et pourrait bien avoir eu une course au Red Bull de Max Verstappen s’il avait quelques tours supplémentaires.

Ocon a quant à lui réussi à dépasser son coéquipier de Verstappen Alex Albon pour terminer la course en P5.

La prochaine étape est Monza pour le Grand Prix d’Italie, le lieu où Renault a marqué son meilleur résultat de 2019 avec P4 et P5.

Ainsi, alors que la saison est presque à moitié terminée, Ocon pense que Renault peut l’emporter sur ses rivaux du milieu de terrain et remporter la 3e place du championnat des constructeurs.

«Ouais, nous pouvons. Nous pouvons. Il reste 10 courses à disputer, donc nous n’en sommes qu’au début de la saison, plus ou moins », a déclaré Ocon via Autosport.

«Il y a un long, très long chemin bien sûr, mais c’est très agréable de voir que nous entrons très bien dans ce combat.

«Nous devons être cohérents pour marquer et nous ne voulons pas avoir un deuxième Barcelone à coup sûr.

«Mais lorsque des opportunités comme celle-ci se présentent, ce qui est important, c’est d’obtenir des points et c’est ce que nous avons fait ce week-end.

«Je pense que c’est très, très encourageant.

«Etre là avec le Red Bull, c’est bien. Très très gentil. Nous devons faire cela de manière beaucoup plus cohérente.

«Nous semblons être rapides dès que nous courons un peu avec un faible appui. Silverstone a été le cas et en Belgique, nous avons de nouveau été rapides.

«C’est dommage qu’il n’y ait pas deux courses à Spa, évidemment, mais nous aurons une Monza donc nous devrions être à nouveau rapides.»

Ricciardo est également très confiant pour le GP d’Italie, affirmant que Renault devrait à juste titre être en forme.

«Je pense que cela peut certainement être attendu de nous, vous savez, sur ces circuits à faible appui», a-t-il déclaré.

«En arrivant à Monza la semaine prochaine, je pense que nous pouvons nous attendre à être à nouveau compétitifs.

«Ce serait certainement une hypothèse assez forte, du moins de mon côté.»

Renault est actuellement P6 dans le championnat des constructeurs mais seulement neuf points derrière McLaren en P3.

