Date publiée: 27 août 2020

George Russell estime que le maintien du nom Williams en F1 était l’aspect «le plus important» de la récente vente de l’équipe à Dorilton Capital.

Et l’Anglais de 22 ans pense que des «moments passionnants» pourraient être à venir pour Williams lorsque le règlement révisé du sport entrera en vigueur pour 2022 – même s’il ne sera peut-être pas avec l’équipe à ce moment-là.

Russell est un pilote junior Mercedes qui est essentiellement sur un contrat de «prêt» de trois ans avec Williams et espère avoir obtenu un siège de course avec les champions du monde en titre d’ici 2022.

Néanmoins, il se réjouit que l’un des constructeurs emblématiques de la F1 ait assuré son avenir financier grâce au rachat par la société d’investissement américaine Dorilton Capital.

«Je pense que c’est formidable pour l’avenir de l’équipe et les temps passionnants à venir», a déclaré Russell dans ses interviews aux médias avant le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps.

«De toute évidence, des nouvelles très positives pour Williams dans son ensemble, tous ceux qui travaillent pour l’équipe et pour nous pilotes.

«C’était une période légèrement nerveuse auparavant et je suis très heureux de voir que la société et l’équipe sont stables à l’avenir et ont une grande entreprise derrière elle pour aider à repousser Williams là où elles appartiennent, ce qui est certainement plus haut sur la grille. .

«La famille Williams a joué un rôle important dans la Formule 1. Je pense que la chose la plus importante avec ce changement de propriétaire est le nom et cet aspect des choses continuera.

«De toute évidence, la famille Williams n’aurait pas vendu à quelqu’un qui, selon elle, ne serait pas bénéfique pour l’équipe.

« La culture ne changera pas d’un côté historique et garder le nom de l’équipe est également très important, pour nous les pilotes et les gens de la base. »

Malgré l’amélioration de cette saison, Williams reste parmi les arriérés des 10 équipes de F1 – et Russell pense que ce sera 2022 avant que le véritable effet de la vente de l’équipe ne se concrétise.

«Dans toute entreprise, je suppose que vous ne pouvez pas apporter d’améliorations très rapides et soudaines, cela prendra du temps», a déclaré Russell.

«La Formule 1 est un sport incroyablement complexe et on ne voit jamais, quand les règlements sont stables, des sauts massifs de performances. Je pense donc que 2022 est une très bonne occasion pour toutes les équipes de commencer sur une feuille de papier vierge, et je suis sûr que c’est là que les nouveaux propriétaires jettent leur dévolu.

« Je ne sais pas exactement ce que les plans vont de l’avant, mais définitivement 2022, j’en suis sûr, est une grande partie de [Dorilton’s] objectif sur lequel se concentrer. »

