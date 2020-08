Pierre Gasly a admis avoir du mal à accepter la perte de son ami Anthoine Hubert, décédé dans un accident à Spa-Francorchamps il y a 12 mois.

Le duo a grandi ensemble dans les catégories karting et monoplace junior et est allé dans une école dirigée par la fédération française du sport automobile.

«J’ai des milliers de souvenirs d’Antoine et j’ai eu la chance de grandir avec lui», a déclaré Gasly. «Dès ma première saison en karting quand j’avais neuf ans, j’ai commencé à courir contre lui. Puis, à partir de 13 ans, nous avons tous les deux décidé de quitter nos maisons pour aller dans cette école que la fédération avait en quelque sorte construite pour nous, pour les chauffeurs.

«Nous étions les trois seuls pilotes français à faire le déplacement. Il y avait Anthoine, un autre pilote français et moi-même. De l’âge de 13 ans jusqu’à 18 ans, j’ai passé essentiellement de 7 h 30 au petit-déjeuner à 22 heures du soir, chaque jour ensemble. Nous étions dans les mêmes classes, nous nous entraînions ensemble, nous courions ensemble. Il est donc difficile d’en choisir un seul [memory].

«Il y avait une concurrence constante, que nous soyons dans la classe, lorsque nous nous entraînions ensemble. S’il faisait 15 pompes, j’en ferais 16 et ensuite il en essaierait 17. Si nous jouions à PlayStation, nous passerions des heures juste à battre le temps l’un de l’autre sur Gran Turismo ou le jeu de Formule 1. »

Gasly a déclaré qu’Hubert était « un gars très intelligent, très dévoué dans tout ce qu’il faisait et c’est pourquoi j’avais un immense respect pour lui. » Il a crédité l’influence d’Hubert pour avoir fait de lui un meilleur pilote.

Le casque d’Hubert exposé dans le paddock de Spa « [He was] un rival mais en même temps je sais vraiment que je n’aurais jamais réussi ce que j’ai fait sans grandir avec lui, parce que nous nous poussions tellement, que ce soit sur piste ou hors piste. Cela a fait de moi un meilleur athlète, fait de moi un meilleur pilote et me suis toujours poussé à livrer plus, à trouver plus en moi. Cela fait partie de mon développement personnel en tant que personne et en tant que conducteur et je ne peux que m’en être reconnaissant. «

Revenir à Spa a « été assez difficile et étrange », a déclaré Gasly, « parce que Spa est mes pistes préférées et je suis toujours venu ici avec de bons souvenirs de ma première victoire en monoplace et en Formule 4, deux litres et GP2 et les victoires que j’ai eues ici. Cette année est une autre histoire car dès que je mets un pied dans le paddock, je n’ai que ces images qui me reviennent en tête et des choses que je ne veux pas accepter ou que j’ai du mal à accepter. «

Gasly s’est arrêté pour déposer des fleurs sur les lieux du crash d’Hubert à Raidillon alors qu’il faisait le tour de la piste ce jour.

«Pendant la marche sur piste, j’avais juste à l’esprit ces images et ces séquences que j’aurais souhaité ne jamais se produire. Malheureusement, c’est le danger de notre sport. C’est juste difficile à accepter. Même faire cela se sentait mal, faire ce casque spécial et laisser tomber ces fleurs.

« [I was] pensant comment j’étais avec lui après Budapest l’année dernière. J’ai dîné dimanche avec lui et nous avons partagé un bon moment avec sa petite amie et d’autres amis dimanche soir après Budapest. C’était la dernière fois que je le voyais.

«Il a été l’un des premiers à m’envoyer un texto lorsque Red Bull a décidé de me remettre à Toro Rosso. Pour moi, c’est très difficile d’accepter qu’il ne soit plus avec nous. »

