La firme française est spécialisée dans la construction de véhicules sur mesure pour des secteurs particuliers et utilise déjà l’hydrogène dans certains de ses modèles

La décision du Dakar de miser 100% sur l’énergie verte en 2030, comme source d’énergie pour le test – au moins pour les voitures – a suscité à la fois surprise et attente, mais a immédiatement lancé plusieurs projets.



Dès l’annonce faite, Guerlain Chicherit a annoncé son projet, partant de la base d’une Peugeot 2008 DKR comme prototype pour les premiers essais et quelques jours plus tard, Cyril Despres a annoncé le même parcours, aussi bien en 2023 optique, soutenu par diverses sociétés spécialisées et consortiums dans les technologies de l’hydrogène.

Mais il semble que Gaussin les devancera, avec une équipe de camions qui souhaite s’aligner dès 2022 en utilisant cette technologie. Vous ne connaissez probablement pas cette marque, qui n’est pas exactement un constructeur de camions typique, mais un groupe spécialisé en ingénierie logistique capable de concevoir et fabriquer des camions “ sur mesure ”, des porte-conteneurs autonomes pour opérer dans les zones portuaires, des solutions de stockage et des packs d’énergie. , des véhicules écologiques, électriques à batterie ou utilisant de l’hydrogène, et avec des projets de lancement de camions de transport propulsés à l’hydrogène – projet annoncé en novembre dernier -, etc.

Cristophe Gaussin, PDG du Groupe a fait cette annonce en soulignant que «le Dakar est l’événement de rallye-raid le plus prestigieux et le plus important au monde et attire un large public international et jouit d’une sympathie particulière en France. Ces valeurs de passion et de dépassement les limites de l’événement coïncident avec les nôtres. Et la décision de ses organisateurs de réduire l’empreinte carbone de l’événement renforce encore son attrait pour nous. Gaussin est fier de profiter de cette vitrine unique pour démontrer nos capacités dans le développement de véhicules à l’hydrogène “.

Ce n’est pas une action ponctuelle, mais un programme à long terme, puisque l’intention de Gaussin est de mettre en place un programme d’au moins trois ans, de 2022 à 2024. Pour l’instant, la prochaine édition du Dakar, qui débute dans une semaine , Gaussin soutiendra la Team Rebellion qui aligne les buggies de Romain Dumas pour collecter des données et des expériences sur le test.

