L’embauche durera jusqu’au premier trimestre 2021

Les voitures autonomes également dans la mire de GM

General Motors a annoncé l’embauche de 3 000 nouveaux employés qui se consacreront au développement des logiciels nécessaires à la recherche, au développement et à l’utilisation de voitures électriques.



L’arrivée de la voiture électrique a des conséquences diverses à tous les niveaux de l’industrie automobile. Certains sont négatifs et certains sont positifs. Parmi ces dernières, il y a des nouvelles comme celle que vous venez de donner General Motors, une entreprise qui embauchera 3000 nouveaux travailleurs pour développer Logiciel nécessaire à la recherche, au développement et au déploiement de véhicules électriques.

L’embauche de nouveaux employés durera jusqu’au premier trimestre de 2021. Les emplois qui seront générés concernent l’ingénierie, la conception et les technologies de l’information. Mark Reus, président de General Motors, a assuré ce qui suit à cet égard dans les déclarations recueillies par Europa Press: “Alors que nous évoluons et développons notre expérience et nos services logiciels, il est important que nous continuions à recruter et à ajouter des talents divers.”

L’objectif poursuivi par General Motores est, évidemment, d’être à l’avant-garde en matière de Voiture électrique. Et pas seulement d’un point de vue technologique, mais il tentera également d’améliorer l’expérience client avec ce type de technologie.

General Motors a affirmé que bon nombre des emplois créés seront éloignés et, bien sûr, qu’elle ne ferme pas les portes face à l’arrivée de plus d’employés à l’avenir, surtout si le taux de croissance est si élevé. voiture électrique comme autonome, qui auront également besoin du développement de leur logiciel, poursuit sa ligne ascendante.

