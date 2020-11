GM augmente son investissement prévu de 20 000 à 27 000 millions de dollars

Annonce qu’en 2025, les batteries coûteront 60% de moins qu’aujourd’hui

Plus de la moitié de son capital et de son développement ira à l’électromobilité

General Motors lancera 30 nouvelles voitures électriques sur le marché et investira 27 milliards de dollars dans le développement de cette technologie avant 2025, a annoncé jeudi sa directrice générale Mary Barra. Le but ultime est de «mener la course à l’électromobilité».



Le géant américain augmente ainsi l’investissement qu’il avait initialement prévu, qui était de 20 000 millions, de 7 000 millions de dollars. Il a également annoncé qu’au milieu de la prochaine décennie, le coût des batteries sera inférieur de 60% à ce qu’il est actuellement, ce qui devrait avoir un impact sur le prix final des véhicules neufs.

L’électrification atteindra Chevrolet, Cadillac, GMC et Buick, et il y aura «des voitures électriques dans toutes les gammes de prix pour le travail, l’aventure, la performance et la famille».

“Le changement climatique est réel et nous voulons faire partie de la solution en permettant à tout le monde d’avoir une voiture électrique”, a déclaré Barra. «De notre position actuelle de force, nous passons à la voiture électrique et créons rapidement un avantage concurrentiel dans les batteries, les logiciels, l’intégration des véhicules, la production et l’expérience client.

D’ici 2025, 4 voitures sur 10 proposées par General Motors aux États-Unis seront entièrement électriques. Les nouveaux lancements seront également effectués à l’échelle mondiale, bien que l’on ne sache pas encore dans quels pays ils atterriront et quel sera le rythme de mise en œuvre dans ces pays.

Les développements récents ont également étendu l’autonomie maximale de sa technologie de batterie Ultium de 650 à 730 kilomètres. General Motors prédit que les batteries Ultium de deuxième génération seront 60% moins chères que les batteries actuelles et auront deux fois la densité d’énergie.

GM a également annoncé avoir accéléré le plan de développement d’une douzaine de véhicules pour accélérer leur mise sur le marché. Parmi eux, le nouveau GMC Hummer EV, dont le développement est passé de 50 à 26 mois – bien que la marque n’ait pas annoncé ce que cela signifierait pour sa commercialisation, toujours prévue pour 2022 -.

Le développement de quatre voitures Cadillac s’est également accéléré, quatre Chevrolet – dont un break et un multisegment compact – et trois GMC en plus du Hummer – dont un autre pick-up.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard