Les Britanniques ont perdu la victoire en raison d’une crevaison lente dans les derniers tours

Il a signé une belle performance et a réalisé ses premiers points en F1

George Russell a réalisé une belle performance au Grand Prix de Sakhir, malgré sa neuvième place, et a été récompensé par le soutien des fans. Le Britannique a été élu pilote du jour avec 48% des voix après avoir touché sa première victoire en Formule 1.



Russell a pris un excellent départ et a remporté la première position de Valtteri Bottas au premier virage. Lors du premier relais, il a réussi à tenir son coéquipier à distance et a également bien géré ses pneus moyens. Les premiers arrêts terminés, il était toujours en tête avec huit secondes d’avance sur Bottas.

Tout a été compliqué pour lui lorsque Mercedes a décidé de faire un double arrêt au stand, profitant de la Virtual Safety Car que Jack Aitken a provoquée et qu’ils ont monté les mauvais pneus. Le Britannique a dû affronter un tour plus tard pour le corriger et est parti en cinquième position, derrière Bottas, bien qu’avec de meilleurs pneus que les hommes en tête.

Loin d’abandonner, Russell a poussé, dépassé avec brio son coéquipier ainsi que Lance Stroll et Esteban Ocon, pour grimper à la deuxième place.

Cependant, alors qu’il était proche de la victoire et courait à deux secondes de Sergio Pérez, il a subi une crevaison lente qui l’a contraint à entrer dans les stands. Il est parti en 15e position, mais avec les pneus tendres, il a réussi à atteindre la neuvième position et à accumuler ses premiers points en Formule 1.

Le Britannique a terminé la course visiblement déçu, avec des larmes à l’intérieur de la voiture alors que son ingénieur le consolait. Bien qu’il n’ait pas obtenu le résultat escompté, Russell a été élu pilote du jour pour sa performance, sa performance et sa capacité d’adaptation à la W11 en seulement trois jours. C’était une véritable déclaration d’intention et une démonstration de son talent. Les fans, sans aucun doute, les ont déjà dans sa poche.

