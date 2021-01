L’Italien explique qu’il regarde encore et encore des vidéos des débuts

L’Alfa Romeo révèle qu’elle va même dans d’autres catégories

Antonio Giovinazzi a eu une autre opportunité en 2020, après qu’Alfa Romeo ait décidé de renouveler son contrat après un an de doutes. Cependant, l’Italien en a profité au maximum et a fait un pas en avant notable qui lui a permis de continuer une année de plus en Formule 1. Le coéquipier de Kimi Räikkönen souligne que ses progrès se sont principalement produits dans les sorties.



Le pilote Alfa Romeo admet que les qualifications sont très importantes, mais il privilégie davantage la course, en particulier le départ. Giovinazzi pense qu’avec un bon départ, il est plus facile de terminer le GP dans la position souhaitée en fonction des performances de la voiture.

“Après les qualifications, bien sûr, nous avons un meeting où vous voyez le tour que vous avez fait et peut-être où vous avez perdu du temps. Mais après ce moment, je suis concentré à 100% sur la course, surtout au départ.” , a déclaré dans des déclarations publiées par le portail américain Motorsport.com.

Pour bien démarrer, il ne suffit pas d’avoir l’intention, mais il faut aller beaucoup plus loin. L’Italien a révélé ce qu’il avait fait en 2020 pour y parvenir et a souligné à quel point il était pertinent de doubler à ce moment-là, notamment en fonction des itinéraires.

«Comme pour les voitures que nous avons, il est difficile de suivre les autres et de dépasser, je pense que si vous prenez un bon départ et un bon premier tour et que vous y gagnez des places, la course sera beaucoup plus facile. Je me concentre beaucoup sur le visionnage des vidéos des sorties et des caméras embarquées des années précédentes“, a expliqué.

Une fois la saison 2020 terminée, il était temps de faire le point et Giovinazzi est satisfait des résultats obtenus. De plus, il révèle ce qu’il a fait avec des circuits dans lesquels il n’avait pas concouru en Formule 1 auparavant, qui en 2020 étaient plusieurs après la modification du calendrier.

“Cela fonctionne assez bien. Je suis vraiment content du travail que j’ai fait et je continuerai de le faire pour l’avenir. Lorsque nous avons de nouvelles pistes, j’essaie de regarder toutes les vidéos que je peux trouver de la sortie d’autres catégories comme la Formule 4“, a expliqué pour fermer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard