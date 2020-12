L’Italien a dominé Kimi Räikkönen les samedis et dimanches

2021 sera sa troisième saison en tant que pilote officiel Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi a passé en revue sa deuxième saison complète dans la structure Alfa Romeo et a conclu qu’il s’était amélioré en tant que pilote, ce qui a garanti son renouvellement pour 2021.



Giovinazzi s’est installé en F1 après un début éphémère en deux courses avec Sauber en 2017 et une première année complète en 2019 avec Alfa Romeo. Dans sa troisième saison dans la catégorie reine, le 99 a dépassé Räikkönen en qualifications et ils ont égalisé des points dans le championnat du monde des pilotes, même si l’Italien a terminé en tête.

Le transalpin s’est autocritique et a revu ses performances individuelles au cours de cette année atypique en Formule 1 et sa conclusion est qu’il s’est amélioré en tant que pilote, bien qu’il affirme vouloir continuer à le faire en 2021.

“Je dirais que je me suis beaucoup amélioré et que maintenant je me sens plus à l’aise avec la voiture, l’équipe et tout en général. Vous sentez toujours que dans vos premières saisons, vous êtes un peu plus nerveux parce que tout est nouveau. Mais maintenant je suis plus à l’aise avec tout.” , a valorisé Giovinazzi dans les mots publiés par le portail britannique Autosport.

“Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux m’améliorer et c’est quelque chose sur lequel je me concentrerai la saison prochaine, dans laquelle je veux faire un autre pas en avant et m’améliorer davantage”, a-t-il ajouté.

Pour se concentrer un peu plus sur ses sentiments d’amélioration, Giovinazzi a allégué ses départs, probablement l’élément dans lequel il a le plus brillé et dans lequel, sans doute, il a été l’un des meilleurs pilotes en 2020.

“Je me suis amélioré surtout dans le rythme de course, qui était mon point faible l’année dernière. Mes premiers tours n’étaient pas super et ils ont été très bons cette saison. Cela m’a aidé à regarder Kimi, car il est l’un des meilleurs au départ” , a confirmé Giovinazzi.

“Je suis très content des progrès, même si j’ai encore du travail à faire”, a-t-il conclu.

